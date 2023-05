War das Spiel gegen die Denver Nuggets der letzte Auftritt von LeBron James. Bild: keystone

NBA-Star LeBron James denkt über Karriereende nach – verlässt der «King» die Bühne

Die Los Angeles Lakers sind aus den Playoff-Aus der NBA ausgeschieden. Nun denkt Superstar LeBron James sogar über ein Karriereende nach.

Mehr «Sport»

NBA-Superstar LeBron James will sich nach dem Playoff-Aus mit den Los Angeles Lakers Gedanken über seine Zukunft als Basketballer machen. «An diesem Punkt meiner Karriere spiele ich nur noch dafür, Titel zu gewinnen. Ich bekomme keinen Kick, wenn ich in den Conference Finals bin. Da war ich schon – oft. Es macht mir keinen Spass, wenn ich nicht Teil davon bin, in die Finals zu kommen», sagte der 38 Jahre alte Punkterekordhalter der Liga am Montagabend (Ortszeit) nach der vierten Niederlage im vierten Spiel gegen die Denver Nuggets.

Ein Artikel von

«Ich muss über viel nachdenken»

Zu seiner Zukunft sagt er: «Wir werden sehen, was passiert. Es gibt viel, worüber ich nachdenken muss. Ich weiss es nicht. Ich muss über viel nachdenken, wenn ich ehrlich bin. Wie es für mich persönlich mit Basketball weiter geht, da gibt es viel zum Nachdenken.»

Der Sender «ESPN» berichtete kurz nach der Pressekonferenz von einem kurzen Austausch zwischen James und einem Reporter. Auf die Frage, wie seine Anmerkung zu verstehen sei, antwortete James demnach: «Ob ich weiterspielen will.» Und auf die Nachfrage, ob er vor der kommenden Saison einfach gehen würde, sagte er: «Darüber muss ich nachdenken.»

James hatte im vergangenen Herbst einen neuen Vertrag bei den Lakers unterschrieben, der bis zur Saison 2024/2025 gültig ist, sollte er die Option für das zweite Jahr ziehen. James wird im Dezember 2024 40 Jahre alt. In der Vergangenheit hat er mehrfach zum Ausdruck gebracht, dass er mit seinem ältesten Sohn gerne zusammen in einem NBA-Team spielen will. LeBron James jr., genannt Bronny, spielt in der kommenden Saison am College für die University of Southern California und ist frühestens in der Saison 2024/2025 in der NBA.