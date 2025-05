Belinda Bencic verpasst die French Open. Bild: keystone

Aufgrund einer Armverletzung: Bencic verpasst die French Open

Belinda Bencic verpasst aufgrund einer Armverletzung die French Open welche nächste Woche beginnt. Dies teilte Bencic auf ihrem Instagramaccount mit. Die 28-jährige hätte es in der Startrunde mit der Kasachin Jelena Rybakina zu tun bekommen. Aber schon am Tag vor der Auslosung verletzte sich Bencic im Vormittagstraining. Die Armverletzung, die schon in Rom zur Aufgabe gegen die Griechin Maria Sakkari geführt hatte, machte sich wieder bemerkbar.

Bild: Instagram

Trotz der Verletzung zeigt sich Bencic optimistisch im Hinblick auf die Rasensaison.«Die sehr gute Nachricht ist aber, dass ich mit zwei Wochen kompletter Erholung wieder im Stande bin mich komplett zu regenerieren. Wir sehen und bald auf dem Rasen», schreibt die Weltnummer 39.

Nun stehen mit Viktorija Golubic und Jil Teichmann nur noch zwei Schweizerinnen im Hauptfeld des Grand-Slam-Turniers. Golubic trifft in der ersten Runde auf Petra Kvtiova und Teichmann spielt gegen eine Qualifikantin. Bei den Männern trifft Stanislas Wawrinka auf den Briten Jacob Fearnley. (riz)