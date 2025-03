Mimimimi-Musk heult herum, weil Leute seine Autos nicht mögen: Die besten Reaktionen

Ach, der arme Elon! Tesla-Verkäufe sind im Keller. Die Tesla-Aktien ebenfalls. Weltweit wird er grossflächig veräppelt. Cybertrucks werden besprayt. Gar werden Tesla-Dealerships Opfer von Brandanschlägen.

Schaut mal, wie schlecht es ihm geht! Gerade er, der ja «nie etwas Schlechtes gemacht» hat ...

Bei Elon-Apologisten (oder, hey, ist es einer seiner Alt-Accounts?) herrscht ebenfalls Unverständnis ob der grassierenden Unpopularität des Musklers:

«Die Linken können keine einzige Sache benennen, für die sie ihn hassen.»

Wirklich?

Weshalb, also, «der Hass und die Gewalt»? Nun, Musk, genialer Visionär, weiss selbstverständlich weshalb:

Ta-daaaa: «The woke mind parasite.»

Klar, dass die Antwort auf jenes Mimimimi-Selbstmitleid-Schauspiel postwendend folgt. Wieso der Hass, fragst du, Elon? Nun, guck mal auf deiner eigenen Social-Media-Plattform nach – dort findest du Antworten auf deine Frage zuhauf: