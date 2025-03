Einfach die lustigsten Cybertruck-Schlagzeilen, seit es Cybertruck-Schlagzeilen gibt

Schon die neuste Cybertruck-Meldung gesehen? Bitte sehr:

Ja, offenbar ist es suboptimal, wenn Teile des Autos einfach wegfliegen. Wer hätte das denn gedacht?

Und ja – bestimmt habt ihr es bereits am Tonfall bemerkt: hier geht es um Schadenfreude, keine Frage. Denn seien wir ehrlich, wer hegt schon nicht solche Gefühle in Anbetracht der politischen Implikationen des Besitzes eines Fahrzeugs, das inzwischen gemeinhin als «swasticar» (wörtl. «Hakenkreuzauto») gilt.

Aber auch unabhängig vom politischen Kontext – bereits die Tatsache, dass leichtgläubige Maga-Fanboys auf Elons ursprüngliches Versprechen hereinfielen, der Cybertruck werde 39'900 Dollar kosten, um dann (nach gehörigen Lieferverzögerungen) festzustellen, dass die Rechnung sich nun auf um die 100'000 Dollar beläuft, belustigt den geneigten Betrachter. 100'000 Dollar für etwas, notabene, das so ziemlich alles, was es zu können verspricht, nicht zu können scheint. Ganz zu schweigen davon, dass es aufgrund der mangelhaften Bauqualität in Stücke fällt ...

Aber lassen wir doch die Schlagzeilen für sich sprechen! Enjoy!

screenshot: fastcompany.com

Es fing schon mal nicht sehr gut an, damals im Sommer 2023. Wenn gar ein offizieller Tweet eine schief sitzende Tür und Fingerabdruckflecken aufzeigt, verheisst das nichts Gutes.

screenshot: jalopnik

Und selbst wohlwollende User-Berichte fielen, naja, nicht besonders gut aus.

screenshot: jalopnik

Dann wäre da noch die Sache mit dem Image als Cybertruck-Fahrer ...

screenshot: cowboystatedaily.com

... ein Image, das selbst die örtliche Fauna zu teilen scheint.

screenshot: insideevs.com

Das kantige Design ist offenbar ordentlich gefährlich für Fussgänger. Und bei «Fussgänger» sind auch «Cybertruck-Besitzer, welche die Fahrertüre öffnen» mitgemeint.

screenshot: jalopnik

Aber dafür ist das Ding ein unverwüstliches Offroad-Vehikel, das vor keinem Hindernis haltmacht, oder?

Oder?

screenshot: twatter

Tja.

screenshot: nypost.com

Latenz-Probleme kennt man bei Laptops und Co. Bei einer Autolenkung ist es aber eher beunruhigend.

screenshot: autospies.com

Herumprotzen mit einem Cybertruck? Fehlanzeige.

screenshot: jalopnik

«Es scheint, dass alle OK sind.» Ausser dem Cybertruck-Fahrer. Der ist so ein richtig mieses Stück #%!&*.

screenshot: insideevs.com

Da wäre noch die Sache mit der Bauqualität ...

screenshot: mashable.com

... denn, wenn da «Leim?» steht, dann darf man Böses erahnen.

screenshot: fastcompany.com

Scharfe Kanten und fehlerhafte Schliesssicherheitssysteme bedeuten zudem: Vorsicht mit den Extremitäten!

screenshot: thedrive.com

Nicht nur beim Frunk, offenbar, sondern auch bei den Türen.

screenshot: jalopnik

Und doch wollten es Elon-Fanboys und Tesla-Stans partout nicht wahrhaben, weshalb ... autsch.

screenshot: youtube

Okay, googeln wir doch mal «stainless steel»! Die deutsche Übersetzung lautet ... «rostfreier Stahl»? Hmm.

screenshot: wired.com

«Wer hätte gedacht, dass Edelstahl für das Äussere eines elektrischen SUVs keine so gute Idee sein könnte? Die gesamte Automobilindustrie, genau, die.»

screenshot: torquenews.com

Und Vorsicht mit Magneten!

screenshot: theregister.com

Autowaschanlage vs Cybertruck: 1:0

Bild: msn.com

Autoknacker vs Cybertruck: 1:0

Bild: themanual.com

10-jähriger Subaru vs Cybertruck: 1:0

Bild: jalopnik

Winter vs Cybertruck: 1:0

Bild: futurism.com

Tja, der Winter scheint dem armen Cybertruck nicht gut zu tun. Die Reichweite ist im Eimer, und mit Schnee wird das 4x4-Monstrum auch nicht fertig. Aber, hey: «Ich rufe Elon an. Er holt dich da raus.»

Bild: caranddriver.com

Ein Gaspedal, das plötzlich klemmt, irgendwer? Dieser Albtraum ist im Lieferumfang inbegriffen.

Bild: carscoops

Panne 55 Kilometer nach Neulieferung? Blöd nur, dass Kühlflüssigkeitsverlust nicht unter Garantie fällt.

Bild: equinoxevforum.com

Wer wirklich wissen will, wie schlecht es um den Cybertruck wirklich steht, muss sich nur im Cybertruck-Besitzer-Forum umschauen ...

Bild: medium

... es ist nämlich viel schlimmer als befürchtet.

Bild: twatter

Hey, wenn Elon Musk persönlich tweetet, der Cybertruck werde «wasserdicht genug sein, um kurzzeitig als Boot zu dienen», dann wird das schon stimmen, oder?

Oder??

Bild: surfer.com

Schon wieder! Offenbar vertragen sich Jetskis und Cybertrucks nicht.

Bild: carscoops.com

Und was hier vorgefallen ist, weiss niemand so genau.

Kommen wir nochmals zum Thema Imageproblem:

Bild: newsbreak.com

Autsch!

Bild: msn.com

Wäh.

Bild: jalopnik

Und: Naja, wie erwartet. LOL.

Bild: carscoops

Kurzum, aktuell ist es kein guter Zeitpunkt, einen Cybertruck zu besitzen.

(obi)