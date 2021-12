27 Cartoons, die zeigen, dass dein Leben eigentlich gar nicht so schlecht ist

Es gibt Tage, an denen einem einfach nichts so gelingt, wie es sollte. Egal, was du tun willst, nichts funktioniert wie geplant. In so einem Moment kann es helfen, sich daran zu erinnern, dass es anderen mindestens genauso schlecht geht.

Am besten zeigt dies der japanische Künstler Keigo in Form von Tieren, die durch ihre Art einen erschwerten Alltag haben. Egal ob Faultier, Giraffe oder Krokodil, alle haben so ihre Schwierigkeiten ...

(smi)