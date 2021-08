Leben

Einfach die besten Corona-Cartoons des Meisters des schwarzen Humors



bild: lappan verlag/sabrina didschuneit

20 gnadenlos ehrliche Corona-Cartoons, die uns für immer an Martin Perscheid erinnern

Zu Ehren des Meisters des gnadenlosen schwarzen Humors.

Martin Perscheid war Deutschlands scharfzüngigster Cartoonist. Mit beissendem Spott und rabenschwarzem Humor führte er uns die menschlichen Abgründe des Sexismus, des Rassismus und der Heuchelei vor Augen.



Letzte Woche ist Perscheid mit 55 Jahren verstorben. Nach langer Krankheit besiegt vom Krebs.

Perscheid zeichnete bis zu seinem allzu frühen Tod weiter und nahm auch während der Corona-Pandemie kein Blatt vor den Mund: Mit Wortwitz und spitzer Feder prangerte er bis zuletzt Ignoranz und Verlogenheit in all ihren Facetten an. Mit wenigen Strichen entlarvte er Rechtsextreme, Verschwörungserzähler und «Querdenker» als das, was sie sind. Mal subtil, mal gnadenlos – und immer in bitterböse Cartoons verpackt.



Perscheid war brillant, seine Cartoons bleiben es.



Bild: pd

Er war für mich der beste Cartoonist.

Ruhe in Frieden Martin #Perscheid. pic.twitter.com/pDe52EDb7h — ˗ˏˋgeorgˎˊ 😷 (@dotfrog) August 5, 2021

Er war wirklich außergewöhnlich gut. Und konnte etwas, das heute selten geworden ist: Leise Töne und Subtilität.



Traurig. #Perscheid pic.twitter.com/CJUp9vMmrk — Peter Wittkamp (@diktator) August 5, 2021

Ruhe in Frieden, wir werden deinen Humor vermissen. #Perscheid pic.twitter.com/sxPmGozf7M — Einfach Andreas (@AndreasWohrle) August 5, 2021

Danke, Herr #Perscheid, für die vielen treffenden Worte, die Sie immer wieder gefunden haben. Sie werden bleiben! pic.twitter.com/NnCbp7shNR — Gian Paul Melcher (@GP_Melcher) August 5, 2021

Martin #Perscheid, wir werden deinen Humor vermissen, niemand hat die verblödeten Teile unserer Gesellschaft so treffend vorgeführt wie du. R.I.P. 😢 pic.twitter.com/J6Z5hkBKJB — Ms. Wolf (@Trashtussi) August 5, 2021

Eben erst gelesen. #Perscheid war ein großartiger Zeichner. Er wird fehlen.

Ruhe in Frieden. 😔 pic.twitter.com/vHf8VB0ofM — 🔴 Lillith 🏡💉💉 (@Oo_Lillith_oO) August 5, 2021

Dieser Mensch hat mich nicht nur einmal zum Lachen gebracht. Ruhe in Frieden, Martin #Perscheid! pic.twitter.com/DztyUVouzJ — Markus Galle (@marga__13) August 5, 2021

#Perscheid und ich kann dem voll zustimmen. pic.twitter.com/7PxM5PStK0 — Sir Kowalski Flausn der Schnuffelrunde🏠fully-💉 (@KowalskiFlausn) August 6, 2021

Aus gegebenem Anlass denkt hoffentlich eine ganze Nation wie Perscheid.#sophiescholl-Vergleich pic.twitter.com/Vy1XH0Gm7Q — Löwe Wasserburg (@WbgKhr) November 22, 2020

…welche braunen, schiefen o. anderen #Querdenker oder #Aluhüte fallen euch da ganz spontan ein??



Danke, Martin #Perscheid. Alles Gute!! Du wirst nicht vergessen! pic.twitter.com/YnDSsMTt2N — Lichtjäger 🌈 (@Lichtjaeger_CGN) August 5, 2021

Was Corona anging, hatte er Recht.

Was mehr Zeit anging, leider nicht.



Ruhe in Frieden, Martin #Perscheid !

Du wirst hier sehr fehlen. pic.twitter.com/VFR7dTz5SD — Kathrin (@Schaefchenwelle) August 5, 2021

