Spass

Videos

Die Bachelorette wird abgeschleckt und wir leiden mit



Video: watson

Bachelorette

«One girl, six hands» – die Bachelorette wird betatscht und begrapscht und wir leiden mit

Nun hat es also auch uns erwischt: Nach Lea, Jara, Salome und Vanessa mussten auch wir uns durch 90 Minuten Bachelorette quälen. Wir mussten mit ansehen, wie sechs Hände auf einmal, den Rücken der bemitleidenswerten Dina malträtierten. Tat uns die Bachelorette im Jeep des Grauens noch leid, so hätten wir sie wenig später am liebsten für immer auf Korsika oder Teneriffa verbannt. Oder auf Lanzarote.

Da hat sich die Dame doch tatsächlich vom schleimigsten aller Teilnehmer abschlabbern lassen. Dies, nachdem er sie mit der Tierheim-Masche um den Finger gewickelt hatte. Im Ernst jetzt: Wer fällt auf so einen Waschlappen herein?

Sei's drum. So konnten wir wenigstens etwas Kiosk-Roman-Romantik beiwohnen und uns darüber freuen, dass wir nie so ein schreckliches Date hatten. Und das Beste kam sowieso zum Schluss: Da schickte die Bachelorette die Jungs gleich reihenweise von der Insel. Aber schau selbst:

Video: watson

Zurück zu den Videos: So litten Salome und Vanessa: Video: watson/emily engkent

Und das war das Botellón von Lea und Jara Video: watson/jara helmi, lea bloch

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter