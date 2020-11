Kanada, Russland und Tschechien begleiten die USA in den WM-Halbfinal +++ Schweizerin gewinnt Champions League der Frauen

Andy Murray tritt in Rom nicht zu einem Achtelfinal-Spiel gegen David Goffin an. Der Sieger von München und Madrid fühlt sich zu müde. Murray erklärte in Rom, er habe sich bereits am Morgen schlapp gefühlt. Dann habe er 40 Minuten trainiert. «Danach fühlte ich mich ziemlich kaputt. Es hätte keinen Sinn gemacht zu spielen, das Risiko wäre zu gross gewesen.»



Der Schotte ist in diesem Jahr auf Sand noch ungeschlagen. Er gewann bei den ATP-Turnieren in München (Finalsieg gegen Philipp Kohlschreiber) und Madrid (Sieg gegen Rafael Nadal) sowie in Rom zehn Spiele.