Tanja Hüberli und Nina Brunner (r.) sind zum zweiten Mal Europameisterinnen. Bild: keystone

Erfolg für Schweizer Beachvolleyball-Duo: Hüberli/Brunner zum 2. Mal Europameisterinnen

Die Beachvolleyballerinnen Tanja Hüberli und Nina Brunner gewinnen an der EM Wien die Goldmedaille. Die Innerschweizerinnen holen diesen Titel nach 2021 zum zweiten Mal.

Tanja Hüberli und Nina Brunner liessen dem spanischen Duo Daniela Alvarez Mendoza/Tania Moreno im Final der Beachvolleyball-Europameisterschaft in Wien keine Chance und holten sich den zweiten EM-Titel nach 2021.

Grosser Jubel bei Tanja Hüberli und Nina Brunner. Video: SRF

Nach einem starken ersten Satz holten sich die Schweizerinnen im zweiten Durchgang gleich zu Beginn sieben Punkte in Serie und gaben die Führung im Anschluss nicht mehr her, obwohl die Spanierinnen nach dem Horror-Start kurzzeitig noch einmal auf zwei Punkte herankamen. Am Ende setzten sich die Schweizerinnen aber klar 21:12, 21:13 durch.

Gegen die anderen Schweizer Halbfinalistinnen setzten sich Daniela Alvarez und Tania Moreno noch durch – im Final mussten sie sich geschlagen geben. Bild: keystone

Die Südeuropäerinnen hatten zuvor einen reinen Schweizer Final verhindert. Sie verweisen Anouk Vergé-Dépré/Joana Mäder in den kleinen Final, in welchem das zweite Schweizer Top-Duo die Bronzemedaille gegen Laura Ludwig/Louisa Lippmann aus Deutschland verpasste. Die Olympia-Dritten von Tokio verloren 14:21, 21:18, 11:15.

Der Matchball der Deutschen im Spiel um Bronze. Video: SRF

Tanja Hüberli und Nina Brunner stehen nach dem Sieg in Wien 2021 und Silber in München 2022 zum dritten Mal in Serie auf dem EM-Podest. Auch 2018 in den Niederlanden resultierte Silber. Bei Tanja Hüberli kommt ausserdem ein weiterer Platz 2 von 2014 an der Seite von Tanja Goricanec hinzu. Für die Schweizer Frauen ist es sogar die vierte Medaille en suite. 2020 setzten sich Anouk Vergé-Dépré/Joana Mäder durch.

Die EM wurde zum 30. Mal gespielt. Viermal ging Gold in die Schweiz. (nih/sda)