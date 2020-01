Sport

Akanjis Revier: Warum BVB-Neuzugang Haaland ein «richtiger Stürmer» ist



Bild: EPA

Warum Haaland ein «richtiger Stürmer» ist und welches BVB-Ritual ihn bald erwartet

Während des Winter-Transferfensters kann viel passieren. Ich habe bei Dortmund einen guten Freund verloren – im Gegenzug ist dafür ein Knipser dazugestossen. Was diesen auszeichnet und was ihn bald vor versammelter Mannschaft erwartet – ich verrate es euch.

Manuel Akanji Manuel Akanji

Als Fussballer hat man während einer Karriere viele Kollegen. Sehr viele sogar. Aber nur selten entstehen tiefe Freundschaften. Dafür ist das Geschäft einfach zu schnelllebig, wir alle wissen, wie es läuft. Vereinswechsel gehören dazu.

Mit Julian Weigl hat einer meiner ganz engen Freunde den Klub zu Beginn des Jahres verlassen. Aber es freut mich natürlich für ihn, dass er nach Lissabon wechseln konnte, und den für ihn richtigen Schritt machen. Er ist mich bereits letztes Wochenende wieder besuchen gekommen. So enge Freunde wie ihn kann ich an einer Hand abzählen, deshalb haben wir ja auch die Winterferien zusammen verbracht.

Es ist nun mal Teil unseres Jobs, dass es Wechsel gibt. Dass Spieler ihren nächsten Karriereschritt machen und dadurch Verein und Wohnort wechseln. Während Julian den Verein verlassen hat, ist Erling Braut Haaland zu uns gekommen. Ich glaube, den brauche ich nach seinem Debüt-Hattrick gegen Augsburg nicht mehr vorzustellen.

Wir müssen aber aufpassen, dass wir uns nicht zu sehr auf ihn verlassen und plötzlich das Gefühl haben, dass dank ihm jetzt alles wie von alleine läuft. Natürlich ist er einer, der uns massiv unterstützen kann, aber es braucht immer noch mindestens 10 weitere Spieler, die genauso ihre Leistung abliefern. Gerade gegen Augsburg waren wir defensiv zu fahrlässig. Wir werden nicht in jedem Spiel 5 Tore erzielen und die Partie noch drehen.

Dass Haaland definitiv grosse Qualitäten hat, merkt man bereits im Training. Bei einem kleinen Turnier, welches wir gemacht haben, hat er sofort jede Möglichkeit wahrgenommen, um den Abschluss zu suchen. Er verlässt sich auf seinen Instinkt – ein richtiger Stürmer eben. Er bringt mit seiner starken Physis zudem ein neues Element in unser Spiel.

Davon kann ich ebenfalls nur profitieren. Denn je bessere und unterschiedlichere Mitspieler ich im Training habe, desto eher kann ich mich im Training verbessern.

Ein nicht zu vernachlässigender Aspekt bei Neuzugängen ist die Integration in die neue Mannschaft. Als ich vor zwei Jahren neu zum BVB kam, war es erst mal Nati-Kollege Roman Bürki, der mir alles zeigte und dadurch die Aufnahme erleichterte. Im Fall von Haaland hat Jacob Bruun Larsen diese Aufgabe übernommen und ihm so geholfen, sich zurechtzufinden. Ich glaube, das ist speziell bei jungen Spielern sehr wichtig.

Um eines wird Haaland aber ganz bestimmt nicht rumkommen: Unser Einstiegsritual für neue Spieler ist es, dass sie vor versammelter Mannschaft singen. Das Hip-Hop-Video von Haaland haben wir alle gesehen und dementsprechend hohe Erwartungen ...

Was willst du sonst gerne von mir wissen? Schreib es in die Kommentare. Den besten Fragen werde ich mich in einem eigenen Blog widmen.

bild: sven germann Akanjis Revier Von Wiesendangen auf die grosse Fussballbühne: Manuel Akanji hat sich als Bundesligaspieler und in der Schweizer Nati etabliert.



In seinem Blog auf watson erzählt der 24-Jährige aus dem Leben eines Profifussballers. Unverblümt, authentisch, anekdotenreich – mit einem spannenden Einblick auf und neben das Spielfeld.



