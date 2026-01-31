wechselnd bewölkt
Australian-Open-Final: Rybakina will Revanche gegen Sabalenka

Jelena Rybakina aus Kasachstan.Bild: keystone

Australian-Open-Final: Rybakina will Revanche gegen dreifache Titelträgerin Sabalenka

31.01.2026, 09:4131.01.2026, 09:41

Aryna Sabalenka und Jelena Rybakina bestreiten am Samstagvormittag Schweizer Zeit den Final im Frauen-Einzel am Australian Open in Melbourne.

Aryna Sabalenka.Bild: keystone

Vor vier Jahren wurde Rybakina als die zukünftige Rivalin von Sabalenka gehandelt. Doch die Kasachin erlebte eine lange Durststrecke. Rybakina gewann vor vier Jahren in Wimbledon den Final gegen Sabalenka. Die Weissrussin konterte, indem sie die Kasachin im folgenden Jahr im Endspiel des Australian Open besiegte. Seitdem gab es keine Duelle mehr zwischen den beiden an Grand-Slam-Turnieren. Derweil Sabalenka zur Weltnummer 1 aufstieg, fiel Rybakina vom 3. auf den 13. Platz der Weltrangliste zurück.

(sda/lak)

