Manuel Neuer zeigt im Hinspiel seine Klasse. Bild: keystone

Arsenal auf der Suche nach dem Selbstvertrauen – Bayern fürchtet Real-Mythos

In der Champions League geht's um den Einzug in die Halbfinals. Bei den Viertelfinal-Rückspielen ist für Spannung gesorgt. Das ist die Ausgangslage der Partien von heute.

Claudia Carvalho Folge mir

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Arsenal – Sporting Lissabon

Hinspiel 1:0

Arsenal stolperte zuletzt in der Liga (1:2 gegen Bournemouth), scheiterte im Viertelfinal des FA Cup an Southampton und verlor den League Cup gegen Manchester City. Die Gunners suchen derzeit nach ihrem Selbstvertrauen, während sie immer stärker unter Druck stehen – am nächsten Wochenende steht das Direktduell mit Premier-League-Verfolger ManCity an.

In der Champions League will das Team von Trainer Mikel Arteta nun nicht die nächste Titelchance verspielen. Die Ausgangslage vor dem Viertelfinal-Rückspiel gegen Sporting Lissabon ist nach dem 1:0-Sieg im Hinspiel nicht schlecht. Doch zeigten die Portugiesen schon in der Vorwoche ihre Aufmüpfigkeit.

Kai Havertz jubelt nach seinem Siegtreffer im Stadion Alvalade. Bild: keystone

Beinahe wäre Sporting im Hinspiel in der fünften Minute in Führung gegangen. Maximiliano Araujo traf aber nur die Latte. Zehn Minuten später knallte dann Arsenals Noni Madueke einen Eckball direkt an den Querbalken. Erst in der Nachspielzeit sicherten sich die Gäste dank Stürmer Kai Havertz, der nach einem herrlich gespielten Pass von Gabriel Martinelli traf, den knappen Sieg.

Vor dem Rückspiel zeigt sich Sporting-Trainer Rui Borges trotz der schwierigen Aufgabe zuversichtlich. Der 44-Jährige verglich Arsenal mit einem Mercedes und sein Team mit einem Peugeot. Mit beiden Autos könne man 200 km/h fahren und auch mit einem Peugeot könne man das Rennen gewinnen – am Ende werde es darauf ankommen, die Strassen und die Abkürzungen zu kennen.

Lenkt der portugiesische Trainer Rui Borges sein Team heute zum Sieg? Bild: keystone

Nicht zu vergessen ist dabei: Sporting hat die Gunners 2023/24 im Achtelfinal der Europa League in einem Penalty-Krimi rausgeworfen. Granit Xhaka traf für den Premier-League-Klub zum 1:0, besonders in Erinnerung bleibt aber das Tor von Pedro Gonçalves zum 1:1.

Vor dem erneuten Aufeinandertreffen plagen beide Seiten Verletzungssorgen. Arsenal zittert um wichtige Schlüsselspieler wie Declan Rice, Bukayo Saka, Martin Odegaard, Jurrien Timber und Riccardo Calafiori, während bei Sporting Ivan Fresneda und Zeno Debast ausfallen könnten.

Declan Rice wird Arsenal fehlen. Bild: keystone

Ein Vorteil für die Portugiesen dürfte sein, dass sie nichts zu verlieren haben. Und wenn der Gegner mutig spielte und früh attackierte, hatte Arsenal zuletzt des Öfteren Probleme. Die Erinnerung an den Europa-League-Erfolg vor zwei Jahren dürfte den «Leões» zusätzlichen Mut bringen. Arsenal verfügt jedoch über die individuelle Klasse, um trotz der jüngsten Formkrise das Spiel für sich zu entscheiden. Ein enges und intensives Spiel ist zu erwarten.

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Bayern München – Real Madrid

Hinspiel 2:1

Das Hinspiel im Estadio Santiago Bernabéu war ein echter Hingucker. Das Spiel war geprägt von Chancen auf beiden Seiten, doch die Münchner konnten durch die Tore von Luis Diaz und Harry Kane in Führung gehen. Zwar verkürzte der Real-Star Kylian Mbappé gegen Schluss der Partie, doch mehr lag für die Madrilenen leider nicht drin. Bayern feierte seinen ersten Sieg in Madrid seit 25 Jahren und geht somit mit einem Vorsprung in das Rückspiel.

Auffällig war auch: Die mitgereisten Fans aus München unterstützten die Mannschaft lautstark im ausverkauften Stadion. Im Netz kursierten Videos, welche zeigten, wie die Bayern-Fans lauter waren als die madrilenischen Fans.

Für die Bayern stehen im Fokus des heutigen Spiels «Hurricane» Kane, der in den letzten zehn Spielen 14-mal traf, sowie Captain Manuel Neuer, der im Hinspiel mehrfach in höchster Not rettete. Der Goalie zeigt Respekt gegenüber den Königlichen und warnt: «Die Ausgangslage ist gut, aber wir können das nicht überbewerten, weil wir in der Vergangenheit erlebt haben, wie Real zuschlagen kann.» Auch Bayern-Trainer Vincent Kompany äussert sich vor dem Rückspiel und warnt: «Es ist immer noch eine der besten Mannschaften Europas.»

Für die Madrilenen im Fokus, Kylian Mbappé. Bild: keystone

Die Königlichen konnten mit den vergangenen Ergebnissen nicht gerade an ihre gewohnte Klasse anknüpfen. Zuletzt kamen die Madrilenen zu Hause gegen Girona nicht über ein schwaches Unentschieden hinaus. Dies spiele jedoch keine Rolle, erklärte Joshua Kimmich: «Wir kennen Real Madrid. Wenn Champions League ist, dann performen sie.»

«Hurricane» Kane feiert sein Tor zum 0:2 gegen Real Madrid. Bild: keystone

Die Spielvorbereitung lief nicht gerade optimal, wenn man Videos in den sozialen Medien glaubt. So sollen die Stars von Real Madrid in der Nacht vor dem Spiel durch Feuerwerk gestört worden sein.

Ausserdem kämpft Real Madrid mit mehreren gewichtigen Ausfällen: Aurélien Tchouaméni, Raul Asencio, Thibaut Courtois und Rodrygo fehlen gesperrt oder verletzt. Aber auch Bayern muss in Lennart Karl auf einen Spieler verzichten, der den Unterschied machen kann.

Historisch spricht viel für Real Madrid, denn die Bayern sind zuletzt viermal in Serie an den Madrilenen gescheitert (2017 im Viertelfinale und 2014, 2018 und 2024 jeweils im Halbfinale). Die Form hingegen spricht klar für die Bayern, die seit 15 Pflichtspielen unbesiegt sind und bereits fünf Runden vor Schluss mit 105 Toren einen neuen Bundesliga-Torrekord aufgestellt haben. Das Rückspiel verspricht auf jeden Fall ein Duell auf Augenhöhe in der Allianz Arena.