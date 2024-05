Manuel Neuer hat mit seinem Fehler in der Nachspielzeit einen Anteil an Bayerns Niederlage. Bild: keystone

«Es ist extrem bitter für mich» – Neuer hadert nach grobem Schnitzer gegen Real

Nach einer eigentlich starken Leistung leitet Manuel Neuer mit einem Fehler die Bayern-Niederlage in Madrid ein. Nach dem Spiel zeigte er sich schwer enttäuscht.

Es schien seine Sternstunde zu werden, doch es wurde eine ganz bittere Erfahrung: In der 88. Minute des Halbfinal-Rückspiels der Champions League gegen Real Madrid nahm der Abend für Bayern-Torwart Manuel Neuer eine dramatische Wende. Mit zahlreichen starken Paraden hatte der Nationaltorhüter seine Mannschaft bis dato in einem schwierigen Spiel gehalten.

«Wir waren schon mit einem Schritt in London, haben uns im Finale gesehen und da fehlen einem echt die Worte» Manuel Neuer

Doch beim Stand von 1:0, und nur zwei Minuten vor dem Abpfiff, liess Neuer einen Schuss von Real Madrids Stürmerstar Vinícius Junior plötzlich prallen und ermöglichte Joselu somit den Abstauber zum Ausgleich. Nur drei Minuten später kam es noch schlimmer: Nach einer Hereingabe war Joselu wieder mit dem Kopf zur Stelle und erzielte den Siegtreffer für die Königlichen. Der Traum vom Champions-League-Titel für den FC Bayern? Vorbei.

Das ist extrem bitter"Nach der Partie zeigte sich Neuer schwer enttäuscht.

«Jeder, der Fussball gespielt hat, weiss, wie es einem jetzt geht. Dass man so jetzt hier ausscheidet, mit der Schlussphase, mit dem 1:0 noch bis zur 85. Spielminute, ist extrem bitter», sagte er am Mikrofon des übertragenden Streamingdienstes DAZN. «Wir waren schon mit einem Schritt in London, haben uns im Finale gesehen und da fehlen einem echt die Worte», so Neuer weiter.

«Damit habe ich nicht gerechnet, dass da so ein minimaler Maulwurf im Platz war.» Manuel Neuer

Zu seinem eigenen Fehler bekundete der Torhüter: «Es ist extrem bitter für mich» und erklärte: «Ich muss ehrlich sagen, dass ich den Ball auch anders erwartet habe, eigentlich eher Richtung Brustkorb und dann ist er einen Ticken höher gegangen.»

Für die Fehleinschätzung macht er einen Platzfehler verantwortlich: «Damit habe ich nicht gerechnet, dass da so ein minimaler Maulwurf im Platz war.» So sei es schwer, den Ball festzumachen, und dann sei Joselu zu schnell gewesen. «Es ist etwas, das ein Torwart, der schon so lange dabei ist, schon mal erlebt hat, aber dieses 1:1 ist einfach brutal», so der Keeper.

Die Szene im Video. Video: SRF

Neuer ärgert eine andere Aktion

Geärgert hat Neuer aber nicht nur der fallengelassene Schuss, sondern auch eine Szene, die dem vorausging. Zuvor hatte Neuer mit einem zu ungenauen Abwurf nämlich bereits für den Ballverlust gesorgt, der schliesslich zum Gegentor führte. Luka Modrić hatte den Ball abgefangen. «Ich rege mich eher über den Abwurf auf, dass ich nicht ein bis zwei Meter weiter über Modrić geworfen habe», sagte Neuer deshalb.

«Wir sind alles Profis, wir versuchen gute Pässe zu spielen, wir versuchen gute Aktionen zu machen und es passieren natürlich immer Dinge, die man sich nicht wünscht», Thomas Müller

Von seinen Teamkollegen und Vorgesetzten musste sich Neuer aber keine Vorwürfe anhören. «Wir sind alles Profis, wir versuchen gute Pässe zu spielen, wir versuchen gute Aktionen zu machen und es passieren natürlich immer Dinge, die man sich nicht wünscht», spielte Thomas Müller etwa die Szene herunter.

Kollegen verteidigen Neuer

Auch Bayerns Sportvorstand Max Eberl betonte: «Manuel hat uns im Spiel gehalten mit grossartigen Paraden» und sagte: «Tragisch natürlich für Manu, der Weltklasse gehalten hat und dann einen Ball, den er wahrscheinlich von 1000 Mal 998 Mal sicher fängt, einmal vielleicht zur Seite boxt und einmal eben das passiert, was passiert ist. Aber kein Vorwurf, er wollte nur das Beste.»

Matthijs de Ligt brachte es kurz und knapp auf den Punkt: "Das kann manchmal passieren. Das ist auch Fußball" und verwies ebenfalls auf zahlreiche "Weltklasse"-Paraden, die Neuer zuvor gezeigt habe.

Für mehr Aufregung sorgte unter den Bayern-Spielern und -Verantwortlichen ein voreiliger Abseitspfiff von Schiedsrichter Szymon Marciniak, der den Ausgleichstreffer der Bayern in letzter Sekunde vereitelte.

