Schweizer Beachsoccer-Nati feiert einen Kantersieg und steht im WM-Halbfinal

Briefpreise steigen – A-Post wird 10 Rappen, B-Post 5 Rappen teurer

Der boomendem Online-Handel hat der Post im ersten Halbjahr 2021 einen Konzerngewinn von 247 Millionen Franken beschert (Vorjahr 30 Millionen Franken). Per 2022 sollen die Briefpreise erhöht werden, damit soll die Grundversorgung gewährleistet werden.

Im Einvernehmen mit dem Preisüberwacher erhöht die Post per Januar 2022 den Preis für A-Post-Briefe um 10 Rappen, B-Post-Briefe werden 5 Rappen teurer, wie es am Donnerstag an der Medienkonferenz der Post hiess. Für KMU gibt es dagegen Vorteile …