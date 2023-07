25 etwas andere Bilder unserer Fotografen an der Tour de France

Halbzeit ist vorbei an der Tour de France, am Wochenende fährt der Tross in den Alpen. Während sich der Fokus zumeist und völlig zu Recht auf die erfolgreichen Fahrer richtet, steht an dieser Stelle für einmal die Tour als Erlebnis im Zentrum.

Die Szene wirkt trostlos. Schön, ist wenigstens einmal im Jahr etwas los

Bild: keystone

Ob Amandine den Hochzeitsantrag von Flo angenommen hat?

Bild: keystone

Tom Pidcock ist kein Ghostbuster, sondern trägt vor dem Etappenstart eine Kühlweste

Bild: keystone

Auch das Team Lidl-Trek ist für einen heissen Tag bereit

Bild: keystone

Im Ziel sorgt die Feuerwehr für eine Abkühlung der Fans, die manchmal stundenlang warten

Bild: keystone

Die Bewohner dieses Hauses müssten es nicht einmal verlassen, um das Rennen zu sehen

Bild: keystone

Krists Neilands allein auf weiter Flur

Bild: keystone

Dinos machen den Fahrern Beine

Bild: keystone

Eine Etappe für Roller

Bild: keystone

Traumhaft entlang der Atlantikküste

Bild: keystone

Ein Klassiker: Das Maillot Jaune passiert ein Sonnenblumenfeld

Bild: keystone

Unschlagbare Kombination: Mit Warnweste und Horn im mitgebrachten Whirlpool

Bild: keystone

David Gaudu quält sich die steile Rampe des Puy de Dôme hinauf

Bild: keystone

Michael Woods lässt sich in ungewohnter Kulisse für seinen Etappensieg auf dem Vulkan feiern

Bild: keystone

Hässliche Hotelkomplexe gibt es auch in den Pyrenäen

Bild: keystone

Felix Gall wird von einem Pony angefeuert

Bild: keystone

Einmal von rechts nach links durch den Wald …

Bild: keystone

… dann wieder von links nach rechts den Berg hinauf

Bild: keystone

Wer nahe der Brüstung fährt, erhält vielleicht eine kostenlose Erfrischung

Bild: keystone

Fans in der Auvergne begrüssen die Tour auf kunstvolle Art

Bild: keystone

Die Tour de France findet im grössten Stadion der Welt statt – hier eine Naturtribüne in den Pyrenäen

Bild: keystone

Ion Izagirre wird nach seinem Solosieg freudig im Ziel erwartet

Bild: imago-images.de

Das Feld im Rücken

Bild: imago-images.de

Eigentlich müsste dieses Borat-Trio ja vor allem die Fahrer von Bora-Hansgrohe nach oben peitschen

Bild: imago-images.de

Auch die Autogramme des Schweizers Silvan Dillier sind gefragt

Bild: imago-images.de