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Arsenal setzt ManCity unter Druck +++ PSG schont Spieler und patzt

epa12928716 Viktor Gyokeres of Arsenal applauds the fans after winning the English Premier League match Arsenal FC against Fulham FC, in London, Britain, 02 May 2026. EPA/TOLGA AKMEN EDITORIAL USE ONL ...
Arsenals Viktor Gyökeres schiesst gegen Fulham zwei Tore.Bild: keystone

Arsenal setzt ManCity unter Druck +++ PSG schont Spieler und patzt

02.05.2026, 21:0602.05.2026, 21:06
Inhaltsverzeichnis
Premier LeagueSerie ALa LigaLigue 1

Premier League

Wolverhampton – Sunderland 1:1

Sunderland rutscht in der Premier-League-Tabelle noch etwas weiter ab. Auswärts beim bereits als Absteiger feststehenden Schlusslicht Wolverhampton kommt das Team von Granit Xhaka nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. Die Gäste gingen nach 17 Minuten in Führung, kassierten aber in der Person von Daniel Ballard wenig später einen Platzverweis. Zu zehnt brachte Sunderland den Vorsprung nicht über die Zeit. Kurz nach der Pause erzielte Santiago Bueno den Ausgleich.

Arsenal – Fulham 3:0

Arsenal macht weiter Druck auf Manchester City. Die Gunners feiern zuhause gegen Fulham einen souveränen 3:0-Sieg. Die Tore erzielen Viktor Gyökeres (9. und 45+4.) sowie Bukayo Saka (40.) noch vor der Pause. Damit bauen sie den Vorsprung auf ManCity vorübergehend wieder auf sechs Punkte aus, die Citizens haben aber noch zwei Spiele weniger absolviert und treffen erst am Montagabend auf Everton.

Serie A

La Liga

Ligue 1

PSG – Lorient 2:2

Paris Saint-Germain schont vor dem Rückspiel im Champions-League-Halbfinal vom Mittwoch gegen Bayern München diverse Stammspieler und büsst dafür. Die Pariser, bei denen Ousmane Dembélé, Chwitscha Kwarazchelia oder Marquinhos auf der Bank sitzen, kommen zuhause gegen Lorient nur auf ein 2:2-Unentschieden. Lens als erster Verfolger könnte damit mit einem Sieg heute Abend auswärts in Nizza bis auf vier Punkte an PSG herankommen. (abu/sda)

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