Auch dieses Jahr kannst du wieder Bundesliga schauen – allerdings nicht ganz gratis. Bild: keystone

Eishockey, Bundesliga und Champions League – so kannst du alles schauen

Du willst Bundesliga, Champions League, Super League, National League und NFL schauen? Wir sagen dir, wo das geht und wie viel es kostet.

An diesem Wochenende geht es auch in der Bundesliga und der Serie A los mit der ersten Runde. Damit ist die europäische Fussballsaison endgültig lanciert. Wir sagen dir, wie du nicht nur Fussball, sondern auch andere beliebte Sportarten auf den Fernseher in deiner guten Stube bringst – und was es kostet.

So teuer sind die TV-Abos DAZN: CHF 24.99 pro Monat

Sky Sport: CHF 24.90 pro Monat

MySports: CHF 29.90 pro Monat (bestehende Kunden immer noch CHF 25.– pro Monat)

Blue Sport: CHF 34.90 pro Monat CHF 24.99 pro MonatCHF 24.90 pro MonatCHF 29.90 pro Monat (bestehende Kunden immer noch CHF 25.– pro Monat)CHF 34.90 pro Monat

Fussball

Super League

Blue Sport zeigt alle Spiele.

zeigt alle Spiele. Das Schweizer Fernsehen (SRF) zeigt jeweils am Samstagabend um 20.30 Uhr ein Spiel im Free-TV.

Europacup

Ab der Gruppenphase sind alle Spiele der Champions League, alle Spiele mit Schweizer Beteiligung und andere ausgewählte Spiele der Europa League und Conference League ausschliesslich bei Blue Sport zu sehen.

zu sehen. 3+ überträgt ausgewählte Spiele in allen drei Wettbewerben sowie den Final der Champions League.

überträgt ausgewählte Spiele in allen drei Wettbewerben sowie den Final der Champions League. Der italienische Sender Canale 5 überträgt jeweils am Dienstag ausgewählte Champions-League-Spiele.

überträgt jeweils am Dienstag ausgewählte Champions-League-Spiele. Ab der Saison 2024/25 zeigt auch das SRF wieder europäische Spiele.

YB will dieses Jahr wieder den Vorstoss in die Champions-League-Gruppenphase schaffen. Bild: keystone

Bundesliga

Alle Spiele der Bundesliga gibt es live bei Sky , am Freitag und am Sonntag allerdings nur mit italienischem Kommentar.

, am Freitag und am Sonntag allerdings nur mit italienischem Kommentar. Die Freitags- und Sonntagsspiele mit deutschem Kommentar zeigt DAZN .

. Im gesamten Saisonverlauf gibt es drei Spiele im Free-TV bei Sat 1 zu sehen (1., 16. und 17. Spieltag).

Premier League

232 von 380 Spielen überträgt Sky live.

live. Auch bei Blue Sport gibt es dank der Partnerschaft mit Canal+ Premier-League-Spiele zu sehen. Allerdings nur mit französischem Kommentar.

Um Manuel Akanji und sein Manchester City zu sehen, gibt es zwei Optionen. Bild: keystone

Serie A

Alle Spiele gibt es auf Blue Sport oder Sky.

La Liga

Alle Spiele gibt es auf Blue Sport.

Challenge League

Blue Sport zeigt alle Spiele der Challenge League.

MLS

Die MLS mit Lionel Messi und Xherdan Shaqiri läuft auf AppleTV. Der Preis für AppleTV+-Abonnenten beträgt 12.99 $ pro Monat. Sonst beträgt der Preis 14.99 $ pro Monat.

Saudi Pro League

Blue Sport zeigt in Partnerschaft mit Sportdigital Fussball drei Spiele pro Runde der saudischen Liga mit Cristiano Ronaldo, Neymar und anderen abgewanderten Fussballstars.

Eishockey

National League

Alle Spiele der National League gibt es auf MySports .

. Auf TV24 läuft jeweils das Spiel der Woche. 14 Mal geht dieses am Sonntagabend über den Sender, sechs Mal auch unter der Woche.

läuft jeweils das Spiel der Woche. 14 Mal geht dieses am Sonntagabend über den Sender, sechs Mal auch unter der Woche. Ausgewählte Spiele gibt es auch auf BlickTV zu sehen.

Keine Veränderung: Meister Servette und seine Herausforderer gibt es auf MySports und im Free-TV zu sehen. Bild: keystone

NHL

MySports zeigt in der kommenden Saison auch 150 NHL-Spiele.

zeigt in der kommenden Saison auch 150 NHL-Spiele. Alle NHL-Spiele gibt es auf NHL TV für 14.99 $ pro Monat. Es sind Blackouts möglich, falls sich die Spiele mit den Übertragungen von MySports überschneiden.

Champions Hockey League

MySports zeigt alle Spiele mit Schweizer Beteiligung und weitere ausgewählte Partien.

Spengler Cup und WM

Spengler Cup und Weltmeisterschaften laufen wie bislang bei SRF im Free-TV.

Tennis

Drei von vier Grand-Slam-Turnieren (Australian Open, French Open, US Open) gibt es bei SRF und Eurosport im Free-TV.

und im Free-TV. Wimbledon wird exklusiv auf Sky übertragen. Der Sender überträgt zudem andere grosse Tennisturniere.

übertragen. Der Sender überträgt zudem andere grosse Tennisturniere. Bei Turnieren in der Schweiz (Gstaad, Lausanne, Basel) zeigt das SRF ausgewählte Spiele.

ausgewählte Spiele. Für alle anderen Tennisturniere braucht es ein separates Abo. Bei der ATP-Tour ist das Tennis TV (CHF 14.– pro Monat). Bei der WTA-Tour zeigt Tennis Channel die Spiele (CHF 4.99 pro Monat).

Viele Turniere, viele Optionen: Belinda Bencic zu verfolgen ist eine komplizierte Sache. Bild: keystone

Weitere Sportarten

Schwingen

Das SRF zeigt die wichtigsten Schwingfeste im Livestream oder im Free-TV.

Ski

Jedes Skirennen des kommenden Winters ist bei SRF im Free-TV zu sehen.

Marco Odermatt und Co. flitzen auch künftig bei SRF über die Bildschirme. Bild: keystone

Formel 1

Auch Motorsport-Fans kommen beim SRF auf ihre Kosten. Jedes Rennen kommt im Free-TV.

auf ihre Kosten. Jedes Rennen kommt im Free-TV. Auch auf Sky oder in Österreich auf ORF oder Servus TV werden die Rennen übertragen.

NFL

DAZN zeigt am Sonntag die Konferenz und sonst ausgewählte Einzelspiele. Neu läuft auch der NFL-Gamepass für die Schweiz über DAZN (CHF 250.– für eine Saison)

zeigt am Sonntag die Konferenz und sonst ausgewählte Einzelspiele. Neu läuft auch der für die Schweiz über DAZN (CHF 250.– für eine Saison) RTL oder Nitro zeigen jeden Sonntagabend zwei Spiele im Free-TV und bis zu drei Spiele pro Woche. Auch die gesamten Playoffs sind bei RTL zu sehen.

NBA