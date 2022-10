Muss nach einem sehr schwachen Saisonstart den Hut nehmen: Gerardo Seoane. Bild: keystone

Gerardo Seoane angeblich bei Bayer Leverkusen entlassen – prominenter Nachfolger vermutet

Zweitletzter in der Bundesliga, ausgeschieden im DFB-Pokal, Dritter in der Champions League und nur zwei Siege aus zwölf Pflichtspielen. Der Saisonstart von Bayer Leverkusen ist ordentlich missraten. Nun muss der Schweizer Trainer den Hut nehmen. Wie der Kölner Stadt-Anzeiger berichtet, wurde Gerardo Seoane am Tag nach dem 0:2 in der Champions League in Porto entlassen.

Sein Nachfolger könnte mit Xabi Alonso ein prominenter Fussballer werden. Der Spanier spielte unter anderem beim FC Liverpool, Real Madrid und Bayern München und gewann dabei zweimal die Champions League sowie vier Meisterschaften. Als Nationalspieler war er zudem eine der prägenden Figuren bei zwei Europameistertiteln (2008, 2012) und dem WM-Sieg 2010. Für den aktuellen Trainer der zweiten Mannschaft von Real Sociedad wäre es das erste Engagement bei einer Profimannschaft.

Er wird als Nachfolger gehandelt: Xabi Alonso. Bild: www.imago-images.de

Für Seoane ist das Bundesliga-Abenteuer nach etwas mehr als einer Saison vorerst beendet. Der 43-Jährige kam nach drei Meisterschaften mit YB im Sommer 2021 nach Leverkusen und führte den Klub auf Platz 3 in der Bundesliga und damit in die Champions League. (nih)