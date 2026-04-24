Nach dem Spiel traute er sich wieder an Mitspieler Bilal El Khannouss heran: Deniz Undav (l.). Bild: www.imago-images.de

«Schon witzig, wenn einer im Spiel kotzt»: Deniz Undav lacht über Teamkollegen

Mitten im Pokalhalbfinal wurde Stuttgarts Bilal El Khanouss plötzlich übel. Es kam, was kommen musste. Ein Mitspieler fand das offenbar sehr unterhaltsam.

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Kurioser Moment im DFB-Pokal-Halbfinale zwischen dem VfB Stuttgart und dem SC Freiburg (2:1): Kurz vor dem Anpfiff der Verlängerung musste sich Stuttgarts Bilal El Khannouss mitten auf dem Spielfeld übergeben. Der Marokkaner, der erst in der 63. Minute eingewechselt worden war, hatte sich über den Rasen gebeugt und etwas ausgespuckt.

Teamkollege Deniz Undav, der nur wenige Meter entfernt stand, reagierte prompt – zog sich sein Trikot über die Nase und rief die Teamärzte des VfB zu Hilfe. Anschliessend konnte sich der deutsche Nationalstürmer ein Lachen nicht verkneifen und scherzte mit Gegenspieler Lucas Höler über die ungewöhnliche Szene. «Aus dem Augenwinkel sehe ich, dass er sich übergeben hat. Ihm war schlecht vom Essen», sagte Undav nach der Partie bei Sky.

Nachdem El Khannouss von den Teamärzten versorgt worden war, kümmerte sich Undav auf seine eigene Art um die Hinterlassenschaften auf dem Rasen. «Der Schiedsrichter hat gesagt, dass ich sauber machen soll», erklärte er schmunzelnd. Sein Fazit: «Sah echt eklig aus. Ist schon witzig, wenn einer im Spiel kotzt.» El Khannouss konnte die Partie anschliessend fortsetzen.

Der VfB Stuttgart zog nach einem dramatischen Pokal-Krimi erneut ins Endspiel ein und fordert am 23. Mai den übermächtig wirkenden FC Bayern im Berliner Olympiastadion heraus. In einem ebenso stimmungsvollen wie umkämpften Halbfinale gegen den Landesrivalen führten Undav (70. Minute) und Tiago Tomas (119.) den VfB vor 60'000 Zuschauerinnen und Zuschauern zum Sieg. (nih/t-online)