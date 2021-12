Auslosung der Champions League am Montag: Diese Achtelfinals sind möglich

Mit dem Abpfiff der letzten Gruppenspiele am Mittwoch ist der erste Teil der Champions League abgeschlossen – zumindest fast. Die Partie Atalanta – Villarreal wurde auf Donnerstag (19 Uhr) verschoben, weil es in Bergamo heftig schneite.

Alles Schaufeln war zu wenig. Bild: keystone

Die UEFA zieht nächste Woche die Lose für die Achtelfinals an ihrem Sitz in Nyon. Welche der letzten 16 Mannschaften des Turniers nächstes Jahr aufeinander treffen, wann die Auslosung stattfindet und weitere Informationen findest du hier:

Wann finden die Auslosung und die Spiele statt?

Die Achtelfinals der Champions League 2021/22 werden am Montag, 13. Dezember ab 12 Uhr ausgelost. Die K.o.-Phase des Fussball-Turniers beginnt dann am 15. Februar, dann finden die ersten Hinspiele statt. Das letzte Spiel wird dann bereits am 16. März ausgetragen.

Welche Teams könnten im Achtelfinal aufeinander treffen?

Welche Mannschaft muss gegen Messi, Mpappé und Co. ran? Bild: keystone

Jeder der acht Gruppenersten aus der Gruppenphase trifft im Februar auf einen Gruppenzweiten. Daraus ergeben sich diese beiden Töpfe:

Gruppenerste:

Ajax Amsterdam

FC Bayern München

FC Liverpool

Manchester City

Manchester United

Real Madrid

Juventus Turin

OSC Lille

Gruppenzweite:

Atlético Madrid

Inter Mailand

Paris Saint-Germain

Sporting Lissabon

Chelsea

Salzburg

Benfica Lissabon

Atalanta/Villarreal

Weiter werden Vorrundengegner und Mannschaften aus derselben Liga nicht gegeneinander ausgelost. Real Madrid wird also zum Beispiel nicht gegen Atlético Madrid (gleiches Land) oder Inter Mailand (Gegner in der Gruppenphase) spielen. Dafür wird aber Paris Saint-Germain als Gegner nur umso wahrscheinlicher.

Wo kann ich die Auslosung live mitverfolgen?

Die UEFA bietet auf ihrer Seite einen Livestream des Events an. Hier kannst du die Auslosung am Montag, 13. Dezember ab 12 Uhr live anschauen.

Werden auch die Europa League und die Conference League ausgelost?

Auf wen treffen die Schweizer Clubs? Bild: keystone

Die Achtelfinals der beiden unteren UEFA-Wettbewerbe werden ebenfalls am 13. Dezember ausgelost. In der Vergangenheit wurde jeweils zuerst die Champions League um 12 Uhr ausgelost, dann die Europa League um 13 Uhr. Hier wird es also auch für die Schweiz interessant: Dann wird nämlich der Gegner des FC Basel in der Conference League zugelost. Ab Donnerstag stehen dann auch hier die möglichen Gegner fest.

Wer gewann die Champions League 2020/21?

In der letzten Saison konnte sich der FC Chelsea zum Champions-League-Gewinner küren. Der englische Verein besiegte seinen Liga-Konkurrenten Manchester City im Finalspiel am 29. Mai 2021 in Porto mit 1:0. (leo)