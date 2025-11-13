Watch out for @AvondaleFC84's new free-kick routine 😅#AusChampionship pic.twitter.com/fsCstUXR7F— Australian Championship (@AusChampionship) November 10, 2025
Er wurde bereits getackelt und läuft trotzdem noch zum Touchdown🤯🏈
Einen solchen Touchdown hast du wahrscheinlich noch nie gesehen
… doch, der Freistoss geht in die Hose
Beim australischen Zweitligisten Avondale rennen bei einem Freistoss alle drei Spieler einfach am Ball vorbei – womöglich war dies ja geplant, um den Gegner zu irritieren. Doch weil einer der Spieler dann auch noch ausrutscht, ist die schöne Möglichkeit futsch:
Messi zurück Im Camp Nou
Lionel Messi hat auf Instagram einen Beitrag gepostet, welcher ihn im umgebauten Camp Nou zeigt. Dazu schreibt der Argentinier: «Gestern Abend bin ich an einen Ort zurückgekehrt, den ich mit meiner Seele vermisse. Ein Ort, an dem ich ungemein glücklich war, an dem ihr mich tausendmal als glücklichste Person der Welt fühle. Hoffentlich kann ich eines Tages zurückkommen, und nicht nur um mich als Spieler zu verabschieden, wie ich es nie geschafft habe...» 2021 verliess Messi seinen langjährigen Klub und wechselte zu Paris Saint-Germain. Aktuell steht der 38-Jährige bei Inter Miami unter Vertrag.
Schweizer Darts-Sensation beim Grand Slam
Stefan Bellmont hat beim Grand Slam of Darts die Weltnummer 5 James Wade geschlagen. Der 36-jährige Zuger, der sich dank des Triumphs auf der Challenger Tour qualifiziert hat, setzte sich im ersten Gruppenspiel trotz 0:3-Rückstand 5:4 durch. Die nächsten Gegner sind Ricky Evans und Gerwyn Price, die beiden Bestplatzierten qualifizieren sich für die Achtelfinals.
Eine Reminiszenz an 1990 und 1994: So sieht das neue Deutschland-Trikot aus
Deutschlands Nationalteam hat das neue Trikot für die WM 2026 vorgestellt. Es erinnert einerseits an das WM-Trikot von 1990, andererseits schreibt Adidas, dass auch das Trikot von der WM 1994, der letzten in der USA, eine Inspiration war. Das ist das letzte Adidas-Trikot für den DFB, bevor Nike übernimmt.
So spielte Deutschland 1990:
Und so 1994:
Dieses «Tor» entscheidet in der Verlängerung
Predators-Goalie Justus Annunen verschiebt in der Overtime sein Tor. Die Schiedsrichter sprechen deshalb den Minnesota Wild einen technischen Treffer zu, sie gewinnen die NHL-Partie mit 3:2 n.V.
The greatest overtime winning goal of all time
Nach diesem perfekten Volley verliert der Kommentator fast seine Stimme
Absolutes Traumtor in der südafrikanischen Liga. Cemran Dansin von Orlando haut den Ball mit einem fabelhaften Volley unter die Latte. Da rastet auch der Kommentator aus.
🏆 𝔹𝕖𝕥𝕨𝕒𝕪 ℙ𝕣𝕖𝕞𝕚𝕖𝕣𝕤𝕙𝕚𝕡 🏆— SABC Sport (@SABC_Sport) November 1, 2025
⚽️ ⒼⓄⒶⓁ: 🚀 What a strike by Camren Dansin!
𝐌𝐚𝐦𝐞𝐥𝐨𝐝𝐢 𝐒𝐮𝐧𝐝𝐨𝐰𝐧𝐬 1⃣➖1⃣ 𝐎𝐫𝐥𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐏𝐢𝐫𝐚𝐭𝐞𝐬
🚨 LIVE
📺 SABC 1
📱 https://t.co/26PdrPrnVE#SABCSportFootball #BetwayPrem pic.twitter.com/6FqbwKLiiN
Wirtz kassiert Häme der gegnerischen Fans
Der FC Liverpool patzte am Wochenende bei Brentford und verlor mit 2:3. Einmal mehr blieb Florian Wirtz dabei unsichtbar. Der 125-Millionen-Transfer von Liverpool in diesem Sommer steht nach neun Ligaspielen noch ohne Torbeteiligung da. Als er in der 83. Minute ausgewechselt wurde, kassierte der Deutsche als Höchststrafe Schmähgesänge der Brentford fans. Sie sangen: «What a waste of money» – Was für eine Geldverschwendung.
Brentford fans chant "What a waste of money" as Florian Wirtz is subbed off for Joe Gomez
byu/977x insoccer
So emotional war Brad Marchands Rückkehr nach Boston
16 Jahre spielte Brad Marchand beim NHL-Team der Boston Bruins, ehe er letzte Saison zu den Florida Panthers getradet wurde und den zum zweiten Mal nach 2011 den Stanley Cup gewann. Vergangene Nacht kehrte der Flügelstürmer erstmals mit seinem neuen Team zurück nach Boston – eine emotionale Angelegenheit.
The Boston Bruins' tribute to Brad Marchand in his return to TD Garden
byu/Brady331 inhockey
Die Feste feiern, wie sie fallen, mit Suriname 🥳
Dass gegnerische Fans vor dem Teamhotel auftauchen und den Spielern den Schlaf rauben wollen, ist nichts Ungewöhnliches. Ungewöhnlich ist aber, wie Suriname vor dem Auswärtsspiel in der WM-Quali bei Panama damit umging:
Das Spiel endete übrigens 1:1, damit verteidigte Suriname die knappe Führung in der Gruppe vor Panama, das nur wegen eines geschossenen Tors weniger auf Platz 2 steht.
Und heute gibt's fast nur noch digitale Tickets
So sahen die Saisonkarten vom FC Liverpool in der Saison 1947/48 aus:
So episch war Tic-Tac-Toe noch selten
David Pastrnaks intensive letzte Minute
Gebracht hat der Einsatz des Boston-Starstürmers aber nichts. Die Bruins verlieren gegen Tampa Bay mit 3:4.
Connor Geekie lässt Seth Jones im Florida-Derby alt aussehen
Der Klassiker:
Gala-Fans zünden vor dem Champions-League-Spiel ein kleines Feuerwerk vor dem Team-Hotel des FC Liverpool.
THIS IS ISTANBUL.
Alcaraz zaubert mal wieder 😍
CARLOS ALCARAZ HITS ONE OF THE SHOTS OF THE YEAR
CARLOS ALCARAZ HITS ONE OF THE SHOTS OF THE YEAR
IF YOU DON'T LIKE THIS, YOU DON'T LIKE TENNIS
🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯pic.twitter.com/x1ooAXxGD6