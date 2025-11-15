Alle Highlights ab 22.15 Uhr gratis auf TV24

Ajoies Spieler für einmal in blau vor der Choreo ihrer Fans. Bild: keystone

SCB gewinnt enges Derby in Langnau – Rappi kann ja doch noch siegen

Die Rapperswil-Jona Lakers beenden eine Serie von sieben Niederlagen und rücken vom 6. auf den 3. Tabellenplatz vor. Den Siegtreffer der Lakers, die ein 0:2 drehten, erzielte in der 62. Minute Dominic Lammer.

Mehr «Sport»

Rappi – Kloten 3:2 n.V.

Rapperswil-Jona Lakers – Kloten 3:2 (0:0, 0:2, 2:0, 1:0) n.V.

5352 Zuschauer. - SR Kaukokari (FIN)/Ströbel, Cattaneo/Bichsel.

Tore: 22. Morley (Derungs, Profico) 0:1. 33. Schäppi (Klok) 0:2. 45. Strömwall (Fritz, Graf) 1:2. 52. Wetter (Dünner) 2:2. 62. Lammer (Fritz, Honka) 3:2.

Strafen: 4mal 2 Minuten gegen Rapperswil-Jona Lakers, 6mal 2 Minuten gegen Kloten.

PostFinance-Topskorer: Moy; Puhakka.

Rapperswil-Jona Lakers: Nyffeler; Capaul, Maier; Henauer, Larsson; Honka, Dufner; Quinn, Jelovac; Moy, Rask, Zangger; Strömwall, Fritz, Graf; Wetter, Dünner, Lammer; Hofer, Lindemann, Embacher.

Kloten: Fadani; Delémont, Lindroth; Wolf, Klok; Profico, Steiner; Hausheer, Steve Kellenberger; Ramel, Gignac, Meyer; Simic, Leino, Puhakka; Derungs, Morley, Smirnovs; Weibel, Diem, Schäppi.

Bemerkungen: Rapperswil-Jona Lakers ohne Albrecht, Hornecker, Jensen, Pilut und Taibel (alle verletzt), Kloten ohne Simon Meier, Waeber (beide verletzt) und Palve (überzähliger Ausländer).

SCL Tigers – Bern 3:4 n.V.

SCL Tigers – Bern 3:4 (0:1, 2:1, 1:1, 0:1) n.V.

6000 Zuschauer. - SR Lemelin (USA)/Fonselius (FIN), Urfer/Gnemmi.

Tore: 3. Baumgartner (Vermin) 0:1. 32. Petersson (Baltisberger) 1:1. 34. Julian Schmutz (Bachofner) 2:1. 39. Bemström (Aaltonen) 2:2. 48. Rohrbach (Mäenalanen) 3:2. 56. Marco Lehmann (Baumgartner, Häman Aktell/Powerplaytor) 3:3. 64. Baumgartner 3:4.

Strafen: 1mal 2 Minuten gegen SCL Tigers, 2mal 2 Minuten gegen Bern.

PostFinance-Topskorer: Rohrbach; Häman Aktell.

SCL Tigers: Boltshauser; Meier, Riikola; Kinnunen, Mathys; Erni, Baltisberger; Paschoud; Petersson, Björninen, Allenspach; Rohrbach, Salzgeber, Bachofner; Julian Schmutz, Felcman, Mäenalanen; Jenni, Fahrni, Lapinskis; Aeschlimann.

Bern: Zurkirchen; Loeffel, Häman Aktell; Untersander, Lindholm; Iakovenko, Füllemann; Kindschi; Bemström, Aaltonen, Ejdsell; Marchon, Graf, Scherwey; Marco Lehmann, Baumgartner, Vermin; Schild, Ritzmann, Alge; Levin Moser.

Bemerkungen: SCL Tigers ohne Pesonen, Petrini und Flavio Schmutz (alle verletzt), Bern ohne Kreis, Merelä, Simon Moser, Müller (alle verletzt), Reideborn (überzähliger Ausländer).

Lugano – Biel 6:0

Lugano - Biel 6:0 (1:0, 3:0, 2:0)

5507 Zuschauer. - SR Piechaczek (GER)/Ruprecht, Nater/Obwegeser.

Tore: 7. Fazzini (Henry, Mirco Müller) 1:0. 23. Fazzini (Tanner) 2:0. 28. Sgarbossa (Sanford/Powerplaytor) 3:0. 36. Sgarbossa (Dahlström, Aebischer) 4:0. 51. Canonica (Powerplaytor) 5:0. 60. (59:40) Sgarbossa (Fazzini) 6:0.

Strafen: 4mal 2 Minuten gegen Lugano, 5mal 2 Minuten gegen Biel.

PostFinance-Topskorer: Sanford; Rajala.

Lugano: Schlegel; Alatalo, Mirco Müller; Aebischer, Dahlström; Carrick, Brian Zanetti; Fazzini, Sgarbossa, Henry; Simion, Sanford, Canonica; Perlini, Tanner, Sekac; Jesper Peltonen, Morini, Aleksi Peltonen; Besanidis.

Biel: Säteri; Laaksonen, Zryd; Grossmann, Blessing; Burren, Dionicio; Stampfli; Hofer, Haas, Rajala; Sylvegard, Andersson, Sallinen; Kneubuehler, Neuenschwander, Cajka; Cattin, Christen, Sablatnig; Bärtschi.

Bemerkungen: Lugano ohne Bertaggia, Kupari, Thürkauf (alle verletzt) und Marco Zanetti (krank), Biel ohne Braillard, Nicolas Müller (beide verletzt).

Ambri – Fribourg 4:2

Ambri-Piotta – Fribourg-Gottéron 4:2 (1:0, 0:2, 3:0)

6775 Zuschauer. - SR Gerber/Wiegand, Huguet/Francey.

Tore: 2. Zwerger (Tierney, DiDomenico) 1:0. 30. De la Rose (Bertschy) 1:1. 36. Wallmark (Rathgeb/Powerplaytor) 1:2. 48. Joly 2:2 (Penalty). 55. Manix Landry 3:2. 60. (59:35) Müller (Grassi) 4:2 (ins leere Tor).

Strafen: 4mal 2 Minuten gegen Ambri-Piotta, 3mal 2 Minuten gegen Fribourg-Gottéron.

PostFinance-Topskorer: Joly; Sörensen.

Ambri-Piotta: Philip Wüthrich; Virtanen, Zgraggen; Heed, Zaccheo Dotti; Dario Wüthrich, Terraneo; Bachmann; Joly, Heim, Müller; DiDomenico, Tierney, Zwerger; De Luca, Manix Landry, Formenton; Bürgler, Kostner, Lukas Landry; Grassi.

Fribourg-Gottéron: Galley; Rathgeb, Kapla; Johnson, Nemeth; Glauser, Streule; Jecker, Seiler; Sörensen, Wallmark, Borgström; Bertschy, De la Rose, Schmid; Sprunger, Walser, Rod; Nicolet, Dorthe, Gerber.

Bemerkungen: Ambri-Piotta ohne Cajkovsky (überzähliger Ausländer), Fribourg-Gottéron ohne Biasca und Marchon (beide verletzt). Fribourg-Gottéron von 57:17 bis 59:35 ohne Torhüter.

Ajoie – Servette 2:0

Ajoie – Servette 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

4324 Zuschauer. - SR Borga/Arpagaus, Steenstra (CAN)/De Paris.

Tore: 3. Hazen (Turkulainen, Honka/Powerplaytor) 1:0. 60. (59:23) Turkulainen (Bellemare) 2:0 (ins leere Tor).

Strafen: 2mal 2 Minuten gegen Ajoie, 2mal 2 plus 5 Minuten (Rutta) gegen Servette.

PostFinance-Topskorer: Honka; Puljujärvi.

Ajoie: Keller; Christe, Honka; Fischer, Nussbaumer; Friman, Berthoud; Pilet; Hazen, Gauthier, Mottet; Turkulainen, Bellemare, Kevin Bozon; Robin, Wick, Cavalleri; Sopa, Romanenghi, Pedretti; Cormier.

Servette: Charlin; Saarijärvi, Berni; Rutta, Chanton; Karrer, Le Coultre; Sutter; Puljujärvi, Manninen, Praplan; Beck, Jooris, Vesey; Tim Bozon, Pouliot, Ignatavicius; Schneller, Verboon, Rod.

Bemerkungen: Ajoie ohne Fey, Nättinen, Patenaude, Schmutz, Thiry (alle verletzt) und Devos (überzähliger Ausländer), Servette ohne Granlund, Hischier, Miranda (alle verletzt) und Akeson (überzähliger Ausländer). Servette von 57:30 bis 59:23 ohne Torhüter.

Stürmer

Verteidiger

Torhüter Aktuelle

Note 7 Ein Führungsspieler, der eine Partie entscheiden kann und sein Team auf und neben dem Eis besser macht.

6-7 Ein Spieler mit so viel Talent, dass er an einem guten Abend eine Partie entscheiden kann und ein Leader ist.

5-6 Ein guter NL-Spieler: Oft talentierte Schillerfalter, manchmal auch seriöse Arbeiter, die viel aus ihrem Talent machen.

4-5 Ein Spieler für den 3. oder 4. Block, ein altgedienter Haudegen oder ein Frischling.

3-4 Die Zukunft noch vor sich oder die Zukunft bereits hinter sich.

Die Bewertung ist der Hockey-Notenschlüssel aus Nordamerika, der von 1 (Minimum) bis 7 (Maximum) geht. Es gibt keine Noten unter 3, denn wer in der höchsten Liga spielt, ist doch zumindest knapp genügend. Punkte Goals/Assists Spiele Strafminuten Er ist

Er kann

Erwarte

Die Tabelle

(ram/sda)