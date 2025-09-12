trüb und nass13°
Chat-Futter: Stan Wawrinka brilliert bei Challenger-Turnier mit Tweener

Stan Wawrinka ist auch mit 40 noch wieselflink und ein Tennis-Genie 😍

Was du hier findest? Aussergewöhnliche Tore, kuriose Szenen, Memes, Bilder, Videos und alles, das zu gut ist, um es nicht zu zeigen. Lauter Dinge, die wir ohne viele Worte in unseren Sport-Chats mit den Kollegen teilen – und damit auch mit dir. Chat-Futter eben.
07.04.2023, 13:1812.09.2025, 07:25
40 Jahre und kein Bisschen müde
Stan Wawrinka (ATP 149) hat es immer noch drauf! Der mittlerweile 40-jährige dreifache Grand-Slam-Sieger steht beim Challenger Turnier im französischen Rennes im Viertelfinal. Dafür bezwang er den Franzosen Dan Added (ATP 235) mit 6:3 und 6:4 und holte sich auch den schönsten Punkt des Spiels. Bei seinem «Tweener» beweist Wawrinka, dass er auch immer noch ziemlich flink zu Fuss ist.

Diesen Penalty musst du gesehen haben
Kanadischer Premieminister: «Wir befinden uns in einer Krise … McDavid hat keinen Vertrag»
Seit dem 1. Juli könnte Connor McDavid bei den Edmonton Oilers eine frühzeitige Vertragsverlängerung unterschreiben – noch hat er das aber nicht getan. Mit jedem Tag wachsen natürlich die Spekulationen, dass er im Sommer 2026 woanders unterschreibt. Eine veritable Krise, witzelt jetzt sogar Kanadas Premierminister Mark Carney in einer Rede. Carney, der selbst aus Edmonton stammt, verspricht: «Connor, wenn wir in unserem Budget fürs nächste Jahr irgendetwas machen können, um den Cup zurück nach Kanada zu bringen, lass es uns wissen.»

Mark Carney addresses the Mcdavid contract extension
byu/averysadplant inhockey
Der verletzte Ralf Rangnick weiss sich zu helfen
Weil Österreich-Trainer Ralf Rangnick Probleme mit seinem Sprunggelenk hat, war er am Dienstagabend in der WM-Qualifikation beim 2:1-Sieg seines Teams in Bosnien-Herzegowina mit einem E-Bike unterwegs. Er habe Sorgen gehabt, es nicht rechtzeitig zu Beginn der zweiten Hälfte von der Kabine auf die Trainerbank zu schaffen.

An injured Ralf Rangnick on his E-Bike at half time
byu/Felixomania insoccer
Stolperer mit fatalen Folgen für dieses Maskottchen


Olten bekommt eine Rolex vom Transfer-Wühltisch
Olten hat seinen zweiten Ausländer gefunden: Jayce Hawryluk (29) könnte sich als Rolex vom Transfer-Wühltisch erweisen.
Olten hat einen neuen ausländischen Stürmer: Jayce Hawryluk. Er hat gegenüber dem bereits wieder verabschiedeten Hank Crone einen entscheidenden Vorteil: Er ist fit und hat Luft für drei Drittel plus 5 Minuten Verlängerung. Seinem amerikanischen Vorgänger hatte man intern nicht einmal zugetraut, auch nur das erste Drittel zu überstehen. Er hatte offenbar den Sommer nach dem Motto verbracht «Grillieren, nicht trainieren».
Zur Story