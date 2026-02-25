klar
Beau Greaves wirft als erste Frau bei einem PDC-Turnier einen 9-Darter

27th July 2025 Winter Gardens, Blackpool, England 2025 Betfred Womens World Matchplay Darts Beau Greaves greets the fans before her quarter final match against Kirsi Viinikainen PUBLICATIONxNOTxINxUK ...
Beau Greaves schrieb am Mittwoch Darts-Geschichte.Bild: www.imago-images.de

Als erste Frau überhaupt: Beau Greaves wirft bei einem PDC-Turnier einen 9-Darter

Beau Greaves hat am Mittwochnachmittag Geschichte geschrieben. Die 22-jährige Engländerin hat als erste Frau einen 9-Darter bei einem Turnier der Professional Darts Corporation (PDC) geworfen.
25.02.2026, 20:5825.02.2026, 20:58

Seit diesem Jahr hat Beau Greaves als erst zweite Frau überhaupt eine PDC Tour Card und ist bei einem Grossteil der wichtigsten Dartsturniere dabei. Beim sechsten Player Championship sorgte die Engländerin nun für eine Premiere.

In Leicester warf Greaves in der zweiten Runde gegen den Österreicher Mensur Suljovic einen 9-Darter. Dies gelang zuvor noch keiner Frau bei einem Turnier der PDC. «Ich konnte nicht aufhören zu lächeln, weil ich es kaum erwarten konnte, es meinem Vater zu erzählen, obwohl ich wusste, dass er es sehen würde», erklärte die Engländerin nach dem Spiel, welches sie knapp für sich entscheiden konnte. Der dreifachen Frauen-Weltmeisterin war anzusehen, dass sie es kaum glauben konnte, und immer wieder schüttelte sie ungläubig den Kopf.

Die Turniere der Players Championship finden jeweils ohne Zuschauer statt und es ist auch nicht jede Szene live zu sehen. Umso glücklicher ist Greaves, dass es im Stream zu sehen war. «Ich habe es schon ein paarmal knapp verpasst, daher war es schön, endlich einen zu treffen», sagte Greaves.

Nach dem perfekten Leg lief es für Greaves nicht mehr so rund. In der dritten Runde verlor Greaves dann mit 3:6 gegen David Sharp. Bereits in der zweiten Runde musste der Schweizer Stefan Bellmont die Segel streichen. «Belli» verlor gegen den Niederländer Jurjen van der Velde. (riz)

«Niemand will gegen sie spielen»: Beau Greaves wirbelt die Dartswelt auf
Mehr Sport:
Fans bei der Darts-WM
1 / 19
Fans bei der Darts-WM

Im Londoner Ally Pally fällt auf, wer NICHT verkleidet kommt. Der Kampf um Aufmerksamkeit kennt keine Grenzen ...
quelle: getty images europe / ben hoskins
Dartduell: Watson vs. Stefan
