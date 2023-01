Gerwyn Price versuchte zwischenzeitlich, den Rufen des Publikums mit einem Kopfhörer auszuweichen. Bild: www.imago-images.de

«German Giant» sorgt für Darts-Sensation – Clemens nach Sieg über Price im WM-Halbfinal

Gabriel Clemens steht an der Darts-WM in London im Halbfinal. Der Deutsche wirft mit Gerwyn Price aus Wales die Nummer 1 der Welt aus dem Turnier.

Ab 20.30 Uhr werden am Montag im Alexandra Palace in London die Finalisten der Darts-WM ermittelt. Das sind die Halbfinals:

Clemens – Smith

Gerwyn Price zog alle Register. Als die Weltnummer 1 gegen Gabriel Clemens mit 1:3 Sätzen in Rückstand geriet, tauchte sie mit grossen Kopfhörern auf der Bühne auf und spielte dann auch mit diesen. Das Ergebnis? Mässig. Price verlor auch den fünften Satz gegen den 1,95 m langen «German Giant».

Der Rechtshänder aus dem Saarland schrieb mit seinem Sieg das nächste Kapitel seines Märchens. Clemens, die Nummer 25 der Setzliste, spielt die WM seines Lebens, wobei er es bislang nur mit Ungesetzten zu tun hatte. Der 39-Jährige, den sie «Gaga» rufen, liess sich von Prices Mätzchen nicht aus dem Konzept bringen. Nachdem er den Startsatz 0:3 verlor, spielte sich Clemens in einen Rausch und gewann mit 5:1. Er gewann mit einem Drei-Darts-Schnitt von 99,94 Punkten.

«Geil! Was soll ich sagen? Ich kann es noch gar nicht in Worte fassen», meinte Clemens bei «Sport 1». Er habe sich von Beginn an wohl gefühlt. «Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich so viele Chancen aufs Doppel erhalten werde. Das zeigt, dass mein Scoring gut war.» Er wisse, dass Price sich manchmal mit Kopfhörern warm spiele. «Als er sie dann auf der Bühne anhatte, sagte ich mir: Jetzt erst recht, diesen Satz hole ich mir.»

Gegner des Deutschen im Halbfinal ist mit Michael Smith ein zweifacher Vize-Weltmeister (2018 und 2022). Der «Bully Boy» musste in einem englischen Viertelfinal-Duell Stephen Bunting nach komfortabler 4:1-Führung noch einmal herankommen lassen, am Ende setzte er sich 5:3 durch. Dass Smith weiterkam, hatte er in erster Linie seiner Nervenstärke zu verdanken. Beim Auschecken der Legs traf er mit 47 Prozent seiner Versuche aufs Doppelfeld, während dies dem im Scoring überlegenen Bunting nur in 24 Prozent der Fälle gelang.

Smith war nicht zufrieden mit seinem Auftritt. Er habe sich selber zu viel Druck auferlegt, sagte er bei «Sky», aber es sei ihm gelungen, durchzuhalten. «Ich musste mir einfach sagen: ‹Mach weiter, mach weiter, dann stehst du im Halbfinal!› Ich habe es nicht verdient, aber man muss die Chancen nutzen, die sich einem bieten und Stephen hat halt eine Menge Doppel verpasst.»

Van den Bergh – Van Gerwen oder Dobey

Mit Dimitri van den Bergh steht erstmals überhaupt ein Spieler aus Belgien in den Halbfinals. Der 28-Jährige zeigte sich darob verständlicherweise enorm erfreut:

«Ich bin ein junger Kerl und bleibe mit den Füssen auf dem Boden», betonte van den Bergh. «Ich bin der Dreammaker und ich habe einen Traum.»

Van den Bergh ist an Nummer 15 gesetzt. Im Viertelfinal warf er den Waliser Jonny Clayton raus, er schlug den an Nummer 7 gesetzten Gegner mit 5:3. Erstmals im vierten Spiel gab der Belgier mehr als einen Satz ab. Van den Bergh ist ein zweifacher Junioren-Weltmeister, im «Ally Pally» hatte er es vorher zwei Mal in die Viertelfinals geschafft. Sein bislang bedeutendster Triumph gelang ihm 2020 mit dem Gewinn des World Matchplay – und dies als ungesetzter Spieler.

Im Halbfinal wird es Dimitri van den Bergh womöglich mit dem Niederländer Michael van Gerwen zu tun bekommen. Der dreifache Weltmeister trifft im letzten Viertelfinal auf den Engländer Chris Dobey, der im Sechzehntel- und im Achtelfinal die Weltmeister Gary Anderson und Rob Cross eliminierte.