Prügel – Darts-Profi verliert gegen Amateur erst den Match und dann die Nerven

Adam Smith-Neale hat seinem Ruf als Darts-Rüpel wieder einmal alle Ehre erwiesen. Der Engländer schlug bei einem Amateurturnier seinen Bezwinger ins Gesicht. Nun wurde er suspendiert.

Was ist da bloss in Adam Smith-Neale gefahren? Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigen einen Ausraster des ohnehin umstrittenen Darts-Profis bei einem Amateurturnier in Nuneaton.

Die Nummer 82 der Welt hat im Match schlecht getroffen. Nach dem Spiel landet Smith-Neale dann im Bull's Eye: Anstatt seinem Bezwinger die Hand zu geben und zu gratulieren, schlägt «Big Dog» ihm ins Gesicht.

Weshalb es zum Ausraster kam, ist noch unklar. Von Smith-Neale ist kein Statement bekannt. Womöglich reagierte er auf eine Provokation. Die Aufsichtsbehörde Darts Regulation Authority (DRA) hat Smith-Neale aufgrund der Videobilder von allen Wettkämpfen suspendiert. Er kann dagegen Einspruch einlegen und muss sich einer Disziplinaranhörung stellen.

Smith-Neale gewann 2018 das World Masters des Verbands WDF. Die Qualifikation für die WM im «Ally Pally» im London gelang ihm noch nie. Beim führenden Verband PDC ist er Inhaber einer Tour Card, die ihn zur Teilnahme an den wichtigsten Turnieren berechtigt. Wegen der Suspendierung wird er zwei Anlässe der Players Championship im deutschen Hildesheim verpassen.

Die Tour Card hatte er anfangs 2023 wieder erlangt, nachdem er sie zuvor mehrere Jahre nicht erlangen konnte. Fans liefen dagegen Sturm und lancierten gar eine Petition, ihm die Spielberechtigung zu verweigern. Er habe noch nie jemanden gekannt, der in der Darts-Community so unbeliebt war wie Adam Smith-Neale, sagte Ex-Profi Paul Nicholson bei «Sporting Life» schon vor dem Vorfall in Nuneaton. «Und das will schon etwas heissen, wenn man bedenkt, wie viel Konkurrenz es um diesen ‹Titel› gibt.» (ram)