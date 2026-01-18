Nebel-1°
DE | FR
burger
Sport
Donald Trump

Donald Trump und Friedenspreis: FIFA-Offizielle schämen sich wohl

FILE - FIFA President Gianni Infantino, right, awards President Donald Trump with the FIFA Peace Prize during the draw for the 2026 soccer World Cup at the Kennedy Center in Washington, Friday, Dec. 5 ...
Die FIFA ehrte US-Präsident Donald Trump mit dem Friedenspreis.Bild: keystone

Das grosse Erwachen bei Friedenspreis für Trump? FIFA-Offizielle schämen sich

18.01.2026, 17:3318.01.2026, 17:55

Der Entscheid sorgte rund um die Welt für Kopfschütteln: Die FIFA ehrte Donald Trump bei der Gruppenauslosung für die WM 2026, die im Sommer in Kanada, Mexiko und den USA stattfindet, mit dem neu eingeführten Friedenspreis. FIFA-Präsident Gianni Infantino überreichte diesen dem US-Präsidenten, wobei Trump sich die Medaille einfach selbst umhängte.

Die Vergabe des Friedenspreises an Trump sorgte schon damals für Unbehagen innerhalb der FIFA, weil unklar war, nach welchen Kriterien der Auswahlprozess ablief. Mittlerweile würden einige Offizielle des Fussball-Weltverbands aber «tiefe Scham» empfinden, wie der Guardian mit Berufung auf eine hochrangige Quelle innerhalb der FIFA berichtet. Demnach hätten mehrere Offizielle ihr Missfallen zum Ausdruck gebracht.

Hier macht Infantino den Giannimator – und Trump hängt sich eine Goldmedaille um

Hintergrund sind die Angriffe der USA auf Venezuela und das Entführen von Nicolas Maduro, dem Präsidenten des südamerikanischen Staats, und seiner Frau sowie die Drohungen einer Invasion Grönlands.

Angesichts dieser Geschehnisse auf politischer Ebene werde es ein «sehr heikles» und «schwieriges» Unterfangen, die WM in den Vereinigten Staaten vorzubereiten und durchzuführen, wie ein hochrangiger Funktionär berichtete.

President Donald Trump speaks with FIFA President Gianni Infantino as they leave after the draw for the 2026 soccer World Cup at the Kennedy Center in Washington, Friday, Dec. 5, 2025. (AP Photo/Julia ...
Der Umgang von Infantino mit Trump sorgt bei einigen FIFA-Offiziellen für ein Schamgefühl.Bild: keystone

Um die «politischen Angelegenheiten» im Zusammenhang mit Trump muss sich voraussichtlich Infantino kümmern. Andere Mitarbeiter der FIFA befürchten nämlich, dass sie andernfalls ihren Ruf beschädigen könnten. «Ich halte mich aus der Politik rund um diese Weltmeisterschaft heraus. Meine Aufgabe betrifft den Fussball auf dem Spielfeld und nichts anderes», sagte eine Quelle gegenüber dem britischen Medium.

Die FIFA verteidigte die Vergabe des Friedenspreises an Trump jedoch auf offiziellem Weg. So erklärte ein Sprecher: «Die FIFA steht voll und ganz hinter ihrem jährlichen Friedenspreis, einer Auszeichnung für aussergewöhnliche Leistungen für Frieden und Einheit.» Zudem wies der Weltverband darauf hin, dass die venezolanische Nobelpreisträgerin Maria Corina Machado ihre Medaille an Trump weitergegeben habe. Die FIFA unterhalte enge Beziehungen zum US-Präsidenten sowie zu den Staatschefs von Kanada und Mexiko, was mit Blick auf die WM zu einer guten Zusammenarbeit geführt habe. (nih)

So viel müssen Schweizer Fussballfans beim WM-Spiel in LA für den Parkplatz blechen
Mehr zum Thema:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die Stadien der Fussball-WM 2026 in Nordamerika
1 / 32
Die Stadien der Fussball-WM 2026 in Nordamerika
Atlanta, USA – Mercedes-Benz Stadium (an der WM wohl 65'085 Zuschauer): Heimstätte der Atlanta Falcons (NFL) und Atlanta United (MLS).
quelle: keystone / mike stewart
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Trump tanzt an der WM-Auslosung zu Y.M.C.A.
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
8 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
8
Josh Allen ist der traurigste Mann der NFL – auch wegen kontroversen Schiri-Entscheiden
Die Buffalo Bills scheitern in den NFL-Playoffs im Viertelfinal an den Denver Broncos. Für Bills-Quarterback Josh Allen ist das alles nicht mehr auszuhalten.
Als Josh Allen nach dem Spiel vor die Medien tritt, bricht es aus ihm heraus. «Ich habe das Gefühl, meine Teamkollegen im Stich gelassen zu haben», sagte der 29-jährige Quarterback unter Tränen, «ich hasse, wie die Saison geendet hat. Das wird mich noch lange Zeit beschäftigen.»
Zur Story