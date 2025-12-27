wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
Sport
Duell

WWF und WWE: Die grössten Wrestling-Stars der 80er- und 90er-Jahre

Jan. 1, 2011 - L8880SG.WPRLD CHAMPION WRESTLING BASH AT THE BEACH TERRY HULK HOGAN VS RICK NATURE BOY FLAIR.HULK HOGAN . STAN GELBERG/ 1994 HULK HOGAN STAN GELBERG ANGELO - ZUMAg49_
Ric Flair hat Hulk Hogan im Schwitzkasten.Bild: imago sportfotodienst

Das Royal Rumble der Wrestling-Stars der 80er-Jahre – wer ist dein Liebling?

Lass uns doch mal gaaanz tiiiief Retro-Luft einatmen. Hulk Hogan, Andre the Giant oder dem Undertaker bist du vielleicht als Kind begegnet. Stimme im Duell ab, wer der ultimative Wrestling-Star in einer goldenen Ära dieses Show-Sports gewesen ist.
27.12.2025, 14:40
Ralf Meile
Ralf Meile

Die Regeln sind simpler als in einem Käfig-Match. Es gibt nur eine. Dir werden zwei Wrestler der 80er-Jahre präsentiert und du gibst demjenigen deine Stimme, den du cooler gefunden hast. Und am Ende finden wir den ultimativen WWF-Liebling der watson-User heraus:

RanglisteStand: 27.12.25 – 15:55
Wir dachten, Wrestling sei echt und Hulk Hogan der Grösste

Die World Wrestling Federation (WWF) wurde Mitte der 1980er-Jahre zur dominierenden Organisation in der Szene. Der Aufstieg war eng verbunden mit dem im Sommer 2025 verstorbenen Hulk Hogan, der zur Ikone des Wrestlings wurde. Die Events kamen in den USA landesweit im Kabelfernsehen und schafften es via Satelliten-Schüsseln auch in Schweizer Haushalte.

Diese 30 Wrestler stehen in unserem Duell zur Auswahl

  • André the Giant
  • Bam Bam Bigelow
  • Big Boss Man
  • Bret «Hitman» Hart
  • British Bulldog
  • Brutus «The Barber» Beefcake
  • Doink the Clown
  • Dusty Rhodes
  • Earthquake
  • «Hacksaw» Jim Duggan
  • Hulk Hogan
  • Jake «The Snake» Roberts
  • Kamala
  • Koko B Ware
  • Lex Luger
  • «Macho Man» Randy Savage
  • «The Million Dollar Man» Ted DiBiase
  • Owen Hart
  • Razor Ramon
  • Ric Flair
  • Ricky «The Dragon» Steamboat
  • Rowdy Roddy Piper
  • Sgt. Slaughter
  • Shawn Michaels
  • «Superfly» Jimmy Snuka
  • Tatanka
  • The Mountie
  • Ultimate Warrior
  • Undertaker
  • Yokozuna

Ach ja: Sorry, dass wir keine Tag Teams aufgenommen haben. Mir waren ja die Bushwhackers am liebsten, die beiden durchgeknallten Neuseeländer. Was waren das für Zeiten …

Mehr zum Thema:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
40 (momoll, vierzig!) Gründe, weshalb man trotz Trump die USA immer noch lieben kann
1 / 43
40 (momoll, vierzig!) Gründe, weshalb man trotz Trump die USA immer noch lieben kann
Hey Leute. Es ist traurig. Aber wahr. Leider. Dennoch: Viele von uns werden die USA immer lieben. Und zwar aus folgenden Gründen (eine willkürliche Auswahl und in keinerlei bestimmten Reihenfolge – ausser vielleicht der Nummer Eins): ...
quelle: imgur
Auf Facebook teilenAuf X teilen
YouTuber «IShowSpeed» wird beim WWE Royal Rumble so richtig umgemäht
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
9 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
9
Darts-Knatsch geht weiter: Van Gerwen rät Wright nach Blamage zu Karriereende
Die diesjährige Darts-WM endet für Peter Wright mit einem Debakel. Ein Kollege zeigte sich davon wenig überrascht – und legte dem Schotten einen Rücktritt nahe.
Er gilt als die wohl schillerndste Figur, die der Dartssport je gesehen hat: Peter «Snakebite» Wright. Der 55-Jährige aus der schottischen Planstadt Livingston hat in der Vergangenheit bei Turnieren nicht nur durch starke Leistungen, sondern vor allem durch seine bunten Outfits auf sich aufmerksam gemacht. Besonders auffällig bei Wright ist seit jeher sein Irokesen-Haarschnitt, den er bei Spielen schon in den unterschiedlichsten Farben zu Schau stellte.
Zur Story