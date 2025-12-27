Ric Flair hat Hulk Hogan im Schwitzkasten. Bild: imago sportfotodienst

Das Royal Rumble der Wrestling-Stars der 80er-Jahre – wer ist dein Liebling?

Lass uns doch mal gaaanz tiiiief Retro-Luft einatmen. Hulk Hogan, Andre the Giant oder dem Undertaker bist du vielleicht als Kind begegnet. Stimme im Duell ab, wer der ultimative Wrestling-Star in einer goldenen Ära dieses Show-Sports gewesen ist.

Die Regeln sind simpler als in einem Käfig-Match. Es gibt nur eine. Dir werden zwei Wrestler der 80er-Jahre präsentiert und du gibst demjenigen deine Stimme, den du cooler gefunden hast. Und am Ende finden wir den ultimativen WWF-Liebling der watson-User heraus:

Die World Wrestling Federation (WWF) wurde Mitte der 1980er-Jahre zur dominierenden Organisation in der Szene. Der Aufstieg war eng verbunden mit dem im Sommer 2025 verstorbenen Hulk Hogan, der zur Ikone des Wrestlings wurde. Die Events kamen in den USA landesweit im Kabelfernsehen und schafften es via Satelliten-Schüsseln auch in Schweizer Haushalte.

Diese 30 Wrestler stehen in unserem Duell zur Auswahl

André the Giant

Bam Bam Bigelow

Big Boss Man

Bret «Hitman» Hart

British Bulldog

Brutus «The Barber» Beefcake

Doink the Clown

Dusty Rhodes

Earthquake

«Hacksaw» Jim Duggan

Hulk Hogan

Jake «The Snake» Roberts

Kamala

Koko B Ware

Lex Luger

«Macho Man» Randy Savage

«The Million Dollar Man» Ted DiBiase

Owen Hart

Razor Ramon

Ric Flair

Ricky «The Dragon» Steamboat

Rowdy Roddy Piper

Sgt. Slaughter

Shawn Michaels

«Superfly» Jimmy Snuka

Tatanka

The Mountie

Ultimate Warrior

Undertaker

Yokozuna

Ach ja: Sorry, dass wir keine Tag Teams aufgenommen haben. Mir waren ja die Bushwhackers am liebsten, die beiden durchgeknallten Neuseeländer. Was waren das für Zeiten …