Das Royal Rumble der Wrestling-Stars der 80er-Jahre – wer ist dein Liebling?
Die Regeln sind simpler als in einem Käfig-Match. Es gibt nur eine. Dir werden zwei Wrestler der 80er-Jahre präsentiert und du gibst demjenigen deine Stimme, den du cooler gefunden hast. Und am Ende finden wir den ultimativen WWF-Liebling der watson-User heraus:
Die World Wrestling Federation (WWF) wurde Mitte der 1980er-Jahre zur dominierenden Organisation in der Szene. Der Aufstieg war eng verbunden mit dem im Sommer 2025 verstorbenen Hulk Hogan, der zur Ikone des Wrestlings wurde. Die Events kamen in den USA landesweit im Kabelfernsehen und schafften es via Satelliten-Schüsseln auch in Schweizer Haushalte.
Diese 30 Wrestler stehen in unserem Duell zur Auswahl
- André the Giant
- Bam Bam Bigelow
- Big Boss Man
- Bret «Hitman» Hart
- British Bulldog
- Brutus «The Barber» Beefcake
- Doink the Clown
- Dusty Rhodes
- Earthquake
- «Hacksaw» Jim Duggan
- Hulk Hogan
- Jake «The Snake» Roberts
- Kamala
- Koko B Ware
- Lex Luger
- «Macho Man» Randy Savage
- «The Million Dollar Man» Ted DiBiase
- Owen Hart
- Razor Ramon
- Ric Flair
- Ricky «The Dragon» Steamboat
- Rowdy Roddy Piper
- Sgt. Slaughter
- Shawn Michaels
- «Superfly» Jimmy Snuka
- Tatanka
- The Mountie
- Ultimate Warrior
- Undertaker
- Yokozuna
Ach ja: Sorry, dass wir keine Tag Teams aufgenommen haben. Mir waren ja die Bushwhackers am liebsten, die beiden durchgeknallten Neuseeländer. Was waren das für Zeiten …