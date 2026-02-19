bedeckt
Olympia 2026: Schweizer Curler gewinnen auch gegen Italien

epa12751532 Switzerland&#039;s Yannick Schwaller (C) delivers the stone as teammates Pablo Lachat-Couchepin (L) and Sven Michel prepare to sweep in the Men&#039;s Curling match between Switzerland and ...
Die Schweizer Curler gewinnen auch gegen Italien.Bild: keystone

Der Gastgeber ist chancenlos: Curler gewinnen auch das letzte Vorrundenspiel

Den Schweizer Curlern um Skip Yannick Schwaller gelingt die perfekte Round Robin. Das gelang an Winterspielen zuletzt Kanada vor 16 Jahren.
19.02.2026, 11:3219.02.2026, 11:32

Auch Gastgeber Italien kann gegen die Schweizer Curler nicht gewinnen. Yannick Schwaller, Benoit Schwarz-van Berkel, Sven Michel und Pablo Lachat-Couchepin siegen locker mit 9:5 gegen die Italiener. Nach dem 9. End gab Italien auf.

Damit schliessen die Schweizer die Round Robin ungeschlagen ab. Jede der neun Partien entschieden Schwaller und Co. für sich – oft souverän. Einzig gegen Grossbritannien mussten die Schweizer ein Zusatzend bestreiten.

KEYPIX - Sven Michel and Yannick Schwaller of Switzerland, from left to right, celebrate during the men&#039;s curling round robin game between Switzerland and Sweden at the 2026 Olympic Winter Games ...
Die Schweizer hören nicht auf zu gewinnen.Bild: keystone

Seit Curling 1998 wieder ins olympische Programm aufgenommen wurde, schaffte es bei den Männern bisher nur Kanada 2010, eine perfekte Round Robin zu absolvieren. Bei den Olympischen Spielen im eigenen Land wurden die Kanadier danach auch Olympiasieger. Als Sieger der Round Robin haben die Schweizer nun in jedem Spiel im ersten End den Vorteil des letzten Steins.

Gold ist auch das grosse Ziel von Schwaller, Schwarz-van Berkel, Michel und Lachat-Couchepin. Nach dem Sieg gegen Italien sagte Schwarz-van Berkel: «Wir hätten nicht erwartet das wir jedes Spiel gewinnen. Es ist bisher ein sehr, sehr gutes Turnier. Aber heute Abend gilt es ernst.»

Bereits heute Abend ab 19 Uhr könnten sich die Curler eine Medaille sichern. Auf wen sie im Halbfinal treffen ist noch nicht klar.

Zum letzten Mal gewannen Schweizer Curler vor acht Jahren eine Olympiamedaille, Gold ging 1998 zum ersten und bisher einzigen Mal in die Schweiz. Skip war damals Patrick Hürlimann – der Schwiegervater des diesjährigen Skips Yannick Schwaller.

Der Skip der Schweizer Curler Patrick Huerlimann, jubelt am Sonntag, 15. Februar 1998, in der Curlinghalle von Karuizawa an den Olympischen Winterspielen, am Ende des Finalspiels der Schweizer gegen K ...
Olympiasieger Patrick Hürlimann ist der Schwiegervater von Schwaller.Bild: KEYSTONE

Auch die Schweizer Frauen stehen bereits sicher im Halbfinal. Im abschliessenden Round-Robin-Spiel treffen Silvana Tirinzoni, Alina Pätz, Carole Howald und Selina Witschonke heute Donnerstag (14 Uhr) auf die USA. Auf wen die Schweizerinnen im Halbfinal am Freitag treffen, ist noch nicht klar. (riz)

Die Schweizerinnen möchten mit Brändlis Insiderwissen den Bronzecoup von 2014 wiederholen
Mehr zu den Olympischen Spielen:
