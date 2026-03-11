bedeckt
DE | FR
burger
Sport
US-Sports

83 Punkte! Bam Adebayo neu auf Rang 2 nach NBA-Legende Wilt Chamberlain

Miami Heat teammates celebrate center Bam Adebayo, right, after he scored 83 points, the second-highest single game total in NBA history, in an NBA basketball game against the Washington Wizards, Tues ...
Die Kollegen lassen Adebayo hochleben.Bild: keystone

83 Punkte! Nur eine Legende skorte in einem NBA-Spiel noch öfter als Bam Adebayo

Bam Adebayo von den Miami Heat hat in der NBA Geschichte geschrieben. Beim Kantersieg gegen die Washington Wizards gelangen ihm sagenhafte 83 Punkte – womit er sich auf Rang 2 der ewigen Bestenliste katapultierte.
11.03.2026, 07:1311.03.2026, 07:13

Kyshawn George fehlte bei den Washington Wizards mit einer Ellenbogenverletzung zum vierten Mal. Der Walliser verpasste damit ein denkwürdiges Spiel. Das 129:150 gegen die Miami Heat war die neunte Niederlage für die Franchise aus der Hauptstadt.

Hauptverantwortlich für die neuerliche Pleite war Bam Adebayo, der mit 83 Punkten den Karriere-Bestwert von Kobe Bryant (81 Punkte) übertraf – und die zweitbeste Ausbeute in der NBA-Geschichte erzielte.

Bam Adebayo macht die Punkte 82 und 83.Video: YouTube/GAMETIME HIGHLIGHTS

Nur Wilt Chamberlain hat noch mehr Punkte in einem Spiel erzielt als Adebayo. Sein Rekord von 100 Zählern besteht seit 1962. «Das ist natürlich ein spezieller Moment», sagte Adebayo. «Erst kommt Wilt, dann komme ich, dann Kobe. Das klingt verrückt.»

«Anything happen tonight?»
Heat-Coach Erik Spoelstra hatte die Lacher bei der Pressekonferenz auf seiner Seite

Für die NBA-Website ist der Exploit «die vielleicht grösste statistische Überraschung in der Geschichte der Liga». Schliesslich ist Bam Adebayo in erster Linie für seine defensiven Fähigkeiten bekannt. Sein bisheriger Rekord lag bei 41 Punkten – diesen hat er nun verdoppelt.

Adebayo über sein historisches Spiel.Video: YouTube/NBA on ESPN

Erik Spoelstra ist eigentlich der Trainer der Miami Heat. Aber er sagte: «Ab Mitte des dritten Viertels war ich ein Fan. Das kam völlig überraschend. Als es immer so weiterging, wussten wir, dass wir Teil von etwas Besonderem sein können.»

Bei der klaren Führung hätte der Trainer seinem Spieler auch eine Schonung geben können. Aber daran wollte Spoelstra nicht im Traum denken: «Man ist wie alle anderen von diesem Moment gefesselt. Und ich wollte ihm nicht im Weg stehen. Und ich wollte ihn verdammt noch mal nicht auswechseln.»

Miami Heat center Bam Adebayo shoots a free throw during the second half of an NBA basketball game against the Washington Wizards, Tuesday, March 10, 2026, in Miami. (AP Photo/Rebecca Blackwell) Bam A ...
36 versenkte Freiwürfe – noch ein Rekord.Bild: keystone

Adebayo stellte zudem einen Doppel-Rekord für Freiwürfe auf. Er trat 43 Mal an die Linie und verwandelte 36 Versuche. Dwight Howard hatte zuvor mit 39 Versuchen den Rekord gehalten, während Chamberlain und Adrian Dantley mit jeweils 28 versenkten Freiwürfen lange die NBA-Bestenliste anführten.

LeBron James bricht 39 Jahre alten NBA-Rekord – das sind die ältesten Bestmarken im Sport

Sieg für Capela

Die Houston Rockets mit Clint Capela folgten ihrem Trend der letzten Spiele und liessen auf eine Niederlage einen Sieg folgen. Sie siegten gegen die Toronto Raptors 113:99 und stiessen im Westen auf Platz 3 vor.

Der Genfer Clint Capela steuerte 4 Punkte und 11 Rebounds zum Sieg bei, der in der zweiten Spielhälfte zwischenzeitlich auf der Kippe stand, am Ende aber doch souverän gesichert wurde. (ram/sda/dpa)

Moser verprügelt einen Gegner, trifft mal wieder – und muss als Verlierer vom Eis
Mehr Sport:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die besten NBA-Punktesammler der Geschichte
1 / 34
Die besten NBA-Punktesammler der Geschichte
Die besten NBA-Punktesammler der Geschichte: Die Top Ten und ausgesuchte Stars, die weit vorne liegen. Stand: 14. März 2025.
quelle: keystone / brian spurlock
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Süsser gehts kaum – Knirps verblüfft mit seinen Basketball-Skills
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Keine Flugreisen möglich: Irak beantragt eine Verschiebung der WM-Playoffs
Zum ersten Mal seit vierzig Jahren möchte sich die irakische Fussballnationalmannschaft für eine Weltmeisterschaft qualifizieren. Allerdings gibt es wegen des Iran-Konflikts grosse logistische Probleme für die Iraker.
Der Krieg im Iran könnte auch zum grossen Problem für die Nationalmannschaft des Iraks werden. Die Iraker treffen Ende März in Mexiko entweder auf Bolivien oder Suriname und werden dann in einem entscheidenden Spiel um eines der letzten WM-Tickets spielen. Allerdings haben die Iraker nun einen Antrag gestellt, um die Partie zu verschieben.
Zur Story