«Totgesagte leben länger» – die eindrückliche Choreo der SCRJ-Fans. Bild: keystone

4 Auswärtssiege nur der ZSC und Biel mit Heimsiegen

Nur die ZSC Lions und Biel feiern am Samstag Heimsiege. Bern verspielt den Sieg und verliert gegen Davos nach Penaltyschiessen.

Bern – Davos 2:3 n.P.

Toni Söderholm muss sich weiter auf seinen ersten Heimsieg als Trainer des SC Bern gedulden. Im vierten Spiel unter dem Finnen verspielte der SCB gegen Davos einen 1:0- und 2:1-Vorsprung. Letztlich setzten sich die Bündner Gäste nach Penaltyschiessen 3:2 durch.

Der SCB gab vor dem Spiel die Vertragsverlängerung mit Captain Simon Moser um zwei Jahre bekannt. Bild: keystone

Bern - Davos 2:3 (0:0, 1:0, 1:2, 0:0) n.P.

15'418 Zuschauer. - SR Stolc/Eriksson, Cattaneo/Urfer.

Tore: 22. DiDomenico (Bader) 1:0. 44. Schmutz (Chris Egli) 1:1. 52. Untersander 2:1. 59. Wieser (Dominik Egli, Corvi/Powerplaytor) 2:2 (ohne Torhüter).

Penaltyschiessen: Ennis -, Rasmussen 0:1; Untersander -, Ambühl 0:2; DiDomenico 1:2, Bristedt 1:3; Baumgartner -.

Strafen: 5mal 2 Minuten gegen Bern, 6mal 2 Minuten gegen Davos.

PostFinance-Topskorer: DiDomenico; Stransky.

Bern: Wüthrich; Untersander, Colin Gerber; Loeffel, Zgraggen; Goloubef, Beat Gerber; Pinana; DiDomenico, Sceviour, Ennis; Vermin, Bader, Scherwey; Fuss, Baumgartner, Moser; Näf, Fahrni, Ritzmann.

Davos: Senn; Dominik Egli, Dahlbeck; Nygren, Paschoud; Fora, Jung; Minder, Barandun; Stransky, Corvi, Chris Egli; Wieser, Nordström, Ambühl; Bristedt, Rasmussen, Nussbaumer; Schmutz, Prassl, Knak.

Bemerkungen: Bern ohne Bärtschi, Lindberg (beide krank), Gelinas, Mika Henauer, Kahun und Lehmann (alle verletzt), Davos ohne Frehner, Russo und Wellinger (alle verletzt). Davos von 58:30 bis 58:32 ohne Torhüter.

ZSC Lions – Ambri 4:2

Die ZSC Lions blieben beim 4:2 gegen Ambri-Piotta auch im sechsten Meisterschaftsspiel in der neuen Arena in Zürich-Altstetten ungeschlagen.

Ambris Brandon McMillan prüft den Haarschnitt von Chris Baltisberger. Bild: keystone

ZSC Lions - Ambri-Piotta 4:2 (2:2, 1:0, 1:0)

12'000 Zuschauer. - SR Stricker/Mollard, Altmann/Gurtner.

Tore: 9. Pestoni (Bürgler/Powerplaytor) 0:1. 13. (12:15) Spacek (Isacco Dotti) 0:2. 14. (13:24) Riedi (Wallmark, Geering) 1:2. 17. Hollenstein (Andrighetto, Kukan/Powerplaytor) 2:2. 22. Azevedo (Kukan, Andrighetto/Powerplaytor) 3:2. 42. Lammikko 4:2.

Strafen: 5mal 2 Minuten gegen ZSC Lions, 6mal 2 Minuten gegen Ambri-Piotta.

PostFinance-Topskorer: Lehtonen; Spacek.

ZSC Lions: Hrubec; Weber, Lehtonen; Kukan, Geering; Phil Baltisberger, Marti; Guebey; Riedi, Wallmark, Texier; Azevedo, Lammikko, Andrighetto; Hollenstein, Diem, Bodenmann; Chris Baltisberger, Sigrist, Bachofner; Sopa.

Ambri-Piotta: Conz; Heed, Zaccheo Dotti; Virtanen, Fischer; Fohrler, Isacco Dotti; Zündel; Grassi, Kostner, Trisconi; Bürgler, McMillan, Marchand; Chlapik, Spacek, Kneubuehler; Pestoni, Shore, Zwerger; Hofer.

Bemerkungen: ZSC Lions ohne Schäppi (verletzt), Trutmann, Waeber (beide krank) und Roe (überzähliger Ausländer), Ambri-Piotta ohne Heim und Pezzullo (beide verletzt). Ambri-Piotta von 57:32 bis 58:16, 58:27 bis 59:43 und ab 59:48 ohne Torhüter.

SCRJ Lakers – Zug 1:2

Meister Zug kommt bei den Rapperswil-Jona Lakers zu einem 2:1-Auswärtssieg.

Die Scheibe fliegt an Genonis Kasten vorbei. Bild: keystone

Rapperswil-Jona Lakers - Zug 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

5423 Zuschauer. - SR Hebeisen/Borga, Obwegeser/Kehrli.

Tore: 36. Simion 0:1. 39. Dünner (Forrer) 1:1. 44. Hofmann (Simion, Schlumpf) 1:2.

Strafen: je 2mal 2 Minuten.

PostFinance-Topskorer: Moy; Kovar.

Rapperswil-Jona Lakers: Nyffeler; Aebischer, Djuse; Noreau, Maier; Vouardoux, Profico; Baragano; Lammer, Albrecht, Eggenberger; Moy, Schroeder, Wetter; Zangger, Rowe, Brüschweiler; Wick, Dünner, Forrer; Cajka.

Zug: Genoni; Djoos, Stadler; Geisser, Nussbaumer; Schlumpf, Vogel; Hausheer; Simion, Kovar, Hofmann; Martschini, O'Neill, Cehlarik; Zehnder, Senteler, Herzog; Allenspach, Leuenberger, Abdelkader; Suri.

Bemerkungen: Rapperswil-Jona Lakers ohne Cervenka, Elsener, Jensen und Sataric (alle verletzt), Zug ohne Kreis (krank), Gross, Hansson, Hollenstein und Klingberg (alle verletzt). Rapperswil-Jona Lakers ab 58:22 ohne Torhüter.

Kloten – Servette 1:3

Genève-Servette stoppt in der National League die Heimserie von Aufsteiger Kloten. Dank dem 3:1-Sieg hält der Leader den ersten Verfolger Biel auf Distanz.

Trio gegen Topskorer: Klotens Jonathan Ang vor Servette-Goalie Mayer. Bild: keystone

Kloten - Genève-Servette 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)

6142 Zuschauer. - SR Kohlmüller (GER)/Hungerbühler, Wolf/Huguet.

Tore: 26. Winnik (Pouliot) 0:1. 42. Peltonen (Ang, Marchon) 1:1. 52. Praplan (Pouliot/Powerplaytor) 1:2. 60. (59:32) Jooris (Richard) 1:3 (ins leere Tor).

Strafen: 4mal 2 Minuten gegen Kloten, 3mal 2 plus 5 Minuten (Filppula) plus Spieldauer (Filppula) gegen Genève-Servette.

PostFinance-Topskorer: Ang; Filppula.

Kloten: Metsola; Kellenberger, Reinbacher; Peltonen, Ekestahl-Jonsson; Kindschi, Nodari; Randegger; Schreiber, Aaltonen, Ruotsalainen; Marchon, Faille, Ang; Simic, Bougro, Meyer; Obrist, Ness, Loosli; Spiller.

Genève-Servette: Mayer; Jacquemet, Tömmernes; Karrer, Maurer; Völlmin, Le Coultre; Smons; Miranda, Filppula, Winnik; Hartikainen, Richard, Rod; Praplan, Pouliot, Omark; Antonietti, Jooris, Bertaggia; Smirnovs.

Bemerkungen: Kloten ohne Lindemann, Steiner (beide verletzt) und Schmaltz (überzähliger Ausländer), Genève-Servette ohne Vatanen (verletzt). Kloten von 58:50 bis 59:32 ohne Torhüter.

Biel – Ajoie 4:0

Biel, mit acht Punkten Rückstand der erste Verfolger von Servette, blieb nach dem 2:0 am Freitag in Ambri auch im Duell mit Ajoie ohne Gegentor. Beim 4:0-Heimsieg stoppte Biels finnischer Keeper Harri Säteri 30 Schüsse auf sein Tor. Drei Shutouts wie der Weltmeister und Olympiasieger kann in dieser Saison noch kein anderer Goalie vorweisen.

Ajoies Kevin Fey (Mitte) wird in Biel geehrt. Bild: keystone

Biel - Ajoie 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

6562 Zuschauer. - SR Tscherrig/Piechaczek (GER), Meusy/Stalder.

Tore: 2. Olofsson (Hofer) 1:0. 31. Brunner (Forster) 2:0. 38. Sallinen (Rajala) 3:0. 50. Hofer (Schläpfer/Powerplaytor) 4:0.

Strafen: je 3mal 2 Minuten.

PostFinance-Topskorer: Hofer; Devos.

Biel: Säteri; Rathgeb, Lööv; Jakowenko, Grossmann; Delémont, Forster; Stampfli; Kessler, Sallinen, Rajala; Hofer, Froidevaux, Olofsson; Brunner, Cunti, Künzle; Tanner, Schläpfer, Bärtschi; Reinhard.

Ajoie: Wolf; Gauthier-Leduc, Fey; Pouilly, Brennan; Rouiller, Hauert; Thiry; Hazen, Devos, Schmutz; Bakos, Gauthier, Bozon; Huber, Frossard, Derungs; Arnold, Macquat, Vouillamoz; Kohler.

Bemerkungen: Biel ohne Haas, Hischier und Schneeberger (alle verletzt), Ajoie ohne Garessus, Romanenghi, Sciaroni (alle verletzt) und Asselin (überzähliger Ausländer).

Lausanne – Fribourg 3:4

Fribourg-Gottéron fährt in Lausanne einen 4:3-Auswärtssieg ein. Dabei gingen die Gäste zweimal in Führung und Lausanne konnte zweimal ausgleichen. Auf den dritten und vierten Treffer fanden die Hausherren allerdings keine Antwort mehr.

Fribourg-Goalie Meier mit einem Special Effect. Bild: keystone

Lausanne - Fribourg-Gottéron 3:4 (0:1, 1:1, 2:2)

9168 Zuschauer. - SR Lemelin (CAN)/Ruprecht, Fuchs/Gnemmi.

Tore: 11. Mottet (Schmid, Jecker) 0:1. 21. (20:36) Panik (Sidler/Powerplaytor) 1:1. 33. Rask (Kuokkanen) 1:2. 50. Kovacs (Genazzi, Audette) 2:2. 53. Desharnais (Sprunger) 2:3. 59. (58:24) De la Rose (Desharnais, Gunderson) 2:4 (ins leere Tor). 60. (59:59) Sekac 3:4.

Strafen: 5mal 2 Minuten gegen Lausanne, 7mal 2 Minuten gegen Fribourg-Gottéron.

PostFinance-Topskorer: Kovacs; Bertschy.

Lausanne: Punnenovs; Jelovac, Genazzi; Sidler, Frick; Heldner, Marti; Holdener; Kovacs, Emmerton, Panik; Salomäki, Audette, Sekac; Riat, Fuchs, Bozon; Hügli, Almond, Kenins; Pedretti.

Fribourg-Gottéron: Meier; Gunderson, Jecker; Sutter, Chavaillaz; Diaz, Dufner; Seiler; Schmid, De la Rose, Mottet; Sprunger, Desharnais, Sörensen; Marchon, Walser, Bykow; Bertschy, Rask, Kuokkanen; Rossi.

Bemerkungen: Lausanne ohne Glauser, Jäger, Krakauskas, Maillard, Raffl, Stephan (alle verletzt) und Gernat (gesperrt), Fribourg-Gottéron ohne Berra, Binias, Jörg (alle verletzt) und Vainio (überzähliger Ausländer). Lausanne von 57:50 bis 58:26 ohne Torhüter.

