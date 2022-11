NHL: Moser erzielt 2. Saisontor – Hischier mit Assist bei nächstem Sieg

Bild: IMAGO/USA TODAY Network

Moser erzielt 2. Saisontor – Hischier mit Assist bei nächstem Devils-Sieg

Buffalo – New Jersey 1:3

Nico Hischier, 1 Assist, 2 Schüsse, 19:39 TOI

Jonas Siegenthaler, 2 Schüsse, 1 Block, 24:46 TOI

Akira Schmid, 33/34 Schüssen gehalten

Die New Jersey Devils reagieren auf das Ende der 13 Spiele andauernden Siegesserie von Mittwochnacht mit dem nächsten Sieg. Auswärts bei den Buffalo Sabres feiern Nico Hischier, Jonas Siegenthaler und Akira Schmid einen souveränen 3:1-Erfolg.

Hischier gab dabei den Assist zum 3:1 von Tomas Tatar, das das Spiel in entscheidende Bahnen lenkte. Goalie Akira Schmid feierte im vierten Einsatz in dieser Saison den vierten Sieg und hielt dabei 33 Schüsse. Und Jonas Siegenthaler war der Spieler der Devils, der mit Abstand am meisten Eiszeit erhielt.

Detroit – Arizona 4:3nP

Janis Moser (Arizona), 1 Tor, 21:46 TOI

Pius Suter (Detroit), 1 Schuss, 8:35 TOI​

Eine knappe Niederlage gibt es für die weiterhin überraschend gut mitspielenden Arizona Coyotes auswärts bei den Detroit Red Wings. Nach zwischenzeitlichem 1:3-Rückstand brachte der Schweizer Verteidiger Janis Moser die Coyotes mit seinem zweiten Saisontreffer wieder heran. Im Schlussdrittel glichen die Coyotes noch aus, ehe sie dann im Penaltyschiessen verloren.

Bei Detroit kam Pius Suter nur in der vierten Linie zum Einsatz. Der Zürcher Stürmer stand nur acht Minuten und 35 Sekunden auf dem Eis – mit Abstand am wenigsten bei den Red Wings.

Chicago – Montreal 2:3nP

Philipp Kurashev, 2 Schüsse, 19:09 TOI

Auch für die Chicago Blackhawks setzte es eine Niederlage nach Penaltyschiessen ab. Nach 60 und 65 Minuten stand es gegen die Montreal Canadiens 2:2. Philipp Kurashev erhielt einmal mehr viel Eiszeit, konnte diese aber nicht in Skorerpunkte ummünzen.

Minnesota – Toronto 3:4

Denis Malgin überzählig

Die Toronto Maple Leafs kommen zum zweiten Sieg in Folge, bei dem der Zürcher Stürmer Denis Malgin. Beim 4:3-Erfolg in Minnesota erzielte William Nylander das siegbringende vierte Tor. Mit seinem 148. Tor für die Maple Leafs zog er mit seinem am Donnerstag verstorbenen Landsmann Börje Salming gleich.

San Jose – Los Angeles 2:5

Timo Meier (San Jose) 1 Assist, 5 Schüsse, 21:22 TOI

Kevin Fiala (LA), 1 Assist, 1 Schuss, 16:13 TOI​

Im Schweizer Kalifornien-Duell hat am Ende Kevin Fiala mit seinen Los Angeles Kings die Nase vorn. Er schlägt Timo Meierund die San Jose Sharks am Ende deutlich mit 5:2. Beiden Schweizern Stürmern gelingt dabei ein Assist.