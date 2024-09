Filip Zadina ist mit zwei Toren und einem Assist Mann des Spiels. Bild: keystone

Zadina ist richtig angekommen – Davos schlägt die Lakers über Umwege

Mit zwei Siegen findet der HC Davos in die Spur. Nach dem Auswärtssieg in Zug gewinnen die Bündner im einzigen Spiel vom Sonntag zuhause gegen die Rapperswil-Jona Lakers 4:3 nach Verlängerung.

Die Spieler von Josh Holden liessen das 0:7-Debakel vom Dienstag in Langnau endgültig hinter sich, auch wenn sie im Schlussdrittel den Sieg zunächst aus den Händen gaben. Nach drei Minuten in der Verlängerung schoss der Finne Julius Honka die Davoser mit seinem bereits zweiten Overtime-Tor dieser Saison doch noch zum Erfolg.

Wiederum machte sich der HCD das Leben selber schwer. Nachdem Andres Ambühl am Dienstag wegen eines Checks gegen den Kopf eine Spieldauerstrafe kassiert hatte und erneut gesperrt fehlte, war es mit Michael Fora erneut ein Routinier, der für das gleiche Vergehen in die Garderobe geschickt wurde. Seine Strafe nutzten die St. Galler in der 46. und 50. Minute durch Malte Strömwall und den Doppeltorschützen Victor Rask für die Wende vom 1:3 zum 3:3.

Die Rapperswil-Jona Lakers verpassten mit der zweiten Niederlage in Folge den Sprung an die Tabellenspitze, haben aber in den ersten sechs Saisonspielen immer gepunktet. Im Landwassertal sind sie ein gern gesehener Gast: Seit ihrem letzten Sieg im März 2022 haben sie in Davos nun sieben Mal in Folge verloren.

Davos - Rapperswil-Jona Lakers 4:3 (3:1, 0:0, 0:2, 1:0) n.V.

5261 Zuschauer. - SR Mollard/Eriksson (SWE), Kehrli/Bürgy.

Tore: 5. Rask (Jensen, Moy) 0:1. 6. Zadina 1:1. 16. Ryfors (Tambellini, Zadina/Powerplaytor) 2:1. 20. Zadina (Egli, Jung) 3:1. 46. Strömwall (Jensen, Moy/bei 5 gegen 3) 3:2. 50. Rask (Strömwall/Powerplaytor) 3:3. 63. Honka (Corvi) 4:3.

Strafen: 2mal 2 plus 5 Minuten (Fora) plus Spieldauer (Fora) gegen Davos, 2mal 2 Minuten gegen Rapperswil-Jona Lakers.

PostFinance-Topskorer: Tambellini; Jensen.

Davos: Hollenstein; Honka, Dahlbeck; Fora, Gross; Andersson, Jung; Guebey, Barandun; Stransky, Corvi, Nussbaumer; Frehner, Ryfors, Tambellini; Knak, Egli, Zadina; Wieser, Gredig, Parrée.

Rapperswil-Jona Lakers: Nyffeler; Maier, Henauer; Jelovac, Holm; Baragano, Djuse; Gerber; Aberg, Albrecht, Wick; Zangger, Taibel, Alge; Moy, Rask, Jensen; Strömwall, Dünner, Wetter; Hofer.

Bemerkungen: Davos ohne Ambühl (gesperrt), Kessler und Nordström (beide verletzt), Rapperswil-Jona Lakers ohne Lammer, Larsson und Quinn (alle verletzt). (abu/sda)

Die Tabelle: