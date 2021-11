Fribourg jubelt nach dem Treffer von Matthias Rossi zum 1:1. Bild: keystone

Gottéron ist zurück auf dem Leaderthron – die ZSC-Krise verschärft sich

Fribourg-Gottéron erobert sich in der National League die Tabellenführung zurück. Die Freiburger bezwingen die ZSC Lions zuhause 4:3 nach Penaltyschiessen und lösen dank dem Zusatzpunkt Meister Zug als Leader ab.

Der ZSC verpasste es auch im vierten Anlauf in dieser Saison ein Spiel zu gewinnen, das nicht nach 60 Minuten entschieden war. Im Penaltyschiessen trafen auf Zürcher Seite Denis Malgin und John Quenneville, während bei den Freibergern mit Killian Mottet, Mathias Rossi und David Desharnais gleich drei von fünf Schützen reüssierten.

Das sagt Matthias Rossi zum knappen Sieg gegen die Lions. Video: YouTube/MySports

Dank dem fünften Sieg in Folge liegt Gottéron in der Tabelle nun einen Punkt vor den zweitplatzierten Zugern und den punktgleichen Rapperswil-Jona Lakers, die allerdings noch zwei Partien mehr ausgetragen haben.

Die Highlights des Spiels im Video. Video: YouTube/MySports

Im Duell jener beiden Teams, welche die Schweiz in der vergangenen Wochen noch in den Achtelfinals der Champions Hockey League vertreten haben, zeigte sich der ZSC im Vergleich zum 1:4 am Samstag in Davos zwar klar verbessert, doch die Zürcher verpassten es, trotz dreimaliger Führung den Sack zuzumachen. Gottérons Schwede Daniel Brodin traf knapp vier Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit zum 3:3-Ausgleich und bescherte den 8017 Zuschauern damit eine spannende Schlussphase.

Christian Marti sieht trotz der Niederlage auch Positives bei den Lions. Video: YouTube/MySports

Bereits am Dienstag kommt es im Hallenstadion zur Revanche. Dabei braucht der ZSC, auf dem Papier der Titelaspirant Nummer 1, dringend Punkte, um nicht in die untere Tabellenhälfte abzurutschen. Viele Niederlagen kann sich ZSC-Coach Rikard Grönborg wohl nicht mehr leisten. Aus den letzten acht Meisterschaftsspielen resultierten für die Lions nur drei Siege.

Rikard Grönborg hat mit seiner Mannschaft viel Arbeit vor sich. Bild: keystone

Fribourg-Gottéron - ZSC Lions 4:3 (1:2, 1:1, 1:0, 0:0) n.P.

8017 Zuschauer. - SR Stricker/Hungerbühler, Gnemmi/Stalder.

Tore: 1. (0:49) Geering (Azevedo, Quenneville) 0:1. 4. Rossi (Jörg) 1:1. 14. Chris Baltisberger (Andrighetto) 1:2. 23. Gunderson (Brodin) 2:2. 25. Marti (Malgin) 2:3. 57. Brodin 3:3.

Penaltyschiessen: Mottet 1:0, Hollenstein -; DiDomenico -, Baltisberger -; Rossi 2:0, Malgin 2:1; Desharnais 3:1, Quenneville 3:2; Schmid -, Andrighetto -.

Strafen: 1mal 2 Minuten gegen Fribourg-Gottéron, 4mal 2 Minuten gegen ZSC Lions.

PostFinance-Topskorer: DiDomenico; Malgin.

Fribourg-Gottéron: Berra; Gunderson, Chavaillaz; Sutter, Furrer; Diaz, Jecker; Dufner; Marchon, Desharnais, Mottet; Brodin, Schmid, DiDomenico; Rossi, Walser, Jörg; Bougro, Haussener, Jobin.

ZSC Lions: Waeber; Weber, Geering; Noreau, Marti; Trutmann, Phil Baltisberger; Guebey; Sigrist, Malgin, Andrighetto; Azevedo, Krüger, Quenneville; Chris Baltisberger, Diem, Hollenstein; Sopa, Schäppi, Backman; Aeschlimann.

Bemerkungen: Fribourg-Gottéron ohne Bykow und Sprunger (beide verletzt), ZSC Lions ohne Bodenmann, Morant, Pedretti, Riedi, Roe (alle verletzt) und Flüeler (krank).

Die Tabelle

(dab/sda)