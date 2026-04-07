klar
DE | FR
burger
Sport
Eishockey

NHL: Nino Niederreiter nach Verletzung zurück – Janis Moser verliert

Winnipeg Jets&#039; Nino Niederreiter (62) is checked by Seattle Kraken&#039;s Cale Fleury (8) as Kraken goaltender Joey Daccord (35) makes a save during second-period NHL hockey game action in Winnip ...
Erstmals seit den Olympischen Spielen steht Nino Niederreiter wieder auf dem Eis.Bild: keystone

Niederreiter nach Verletzung wieder auf dem Eis – Moser verliert mit Tampa

Nino Niederreiter gibt beim 6:2-Sieg der Winnipeg Jets gegen die Seattle Kraken sein Comeback nach mehr als einmonatiger Verletzungspause. Janis Moser unterliegt mit den Tampa Bay Lightning den Buffalo Sabres 2:4.
07.04.2026, 06:4107.04.2026, 06:41

Winnipeg – Seattle 6:2

Nino Niederreiter (WPG), 1 Check, 11:20 TOI

Niederreiter, der seinem Team seit Ende Februar gefehlt hatte, feierte eine gelungene Rückkehr. Zwar konnte sich der Bündner keine Skorerpunkte gutschreiben lassen. Er verliess das Eis bei etwas mehr als elf Minuten Eiszeit aber mit einer Plus-2-Bilanz.

Für die Jets war es ein eminent wichtiger Sieg im Kampf um die Playoffs. Dank dem sechsten Erfolg aus den letzten acht Spielen darf sich das Team aus der kanadischen Provinz Manitoba weiterhin Chancen ausrechnen, auch in der entscheidenden Phase der Meisterschaft dabei zu sein. Winnipeg liegt bei noch fünf ausstehenden Partien einen Punkt hinter den Nashville Predators, die im Westen den letzten Wild-Card-Platz belegen.

Die Highlights der Partie.Video: YouTube/NHL
Timo Time! Devils schlagen Montreal und halten Mini-Playoff-Hoffnung am Leben

Buffalo – Tampa Bay 4:2

Janis Moser (TB), 2 Schüsse, 19:54 TOI

Buffalo hatte im Duell zweier bereits für die Playoffs qualifizierten Teams gegen die Tampa Bay Lightning den längeren Atem. Die zweimalige Führung des Heimteams wussten die Gäste um Janis Moser noch auszugleichen. Auf das 3:2 durch Jason Zucker kurz vor Spielhälfte hatten sie jedoch keine Antwort mehr. Moser wies nach knapp 20 Minuten Eiszeit eine Minus-1-Bilanz aus. (nih/sda)

Die Highlights des Spiels.Video: YouTube/NHL
ZSC bleibt zuhause unschlagbar – Servette verspielt beinahe einen 4:0-Vorsprung
Mehr Sport:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
So viel verdienen die Schweizer Eishockeystars in der NHL
1 / 13
So viel verdienen die Schweizer Eishockeystars in der NHL

Roman Josi (Nashville Predators): Verteidiger, Vertrag bis 2028, Jahressalär (inkl. Boni): 9,059 Millionen Dollar.
quelle: imago/usa today network / imago images
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Badminton-Duell: Volontärin Flavia fordert Newsdesk-Chef Corsin heraus
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Ist das das geilste Tennis-Stadion oder ist das das geilste Tennis-Stadion?!
Was du hier findest? Aussergewöhnliche Tore, kuriose Szenen, Memes, Bilder, Videos und alles, das zu gut ist, um es nicht zu zeigen. Lauter Dinge, die wir ohne viele Worte in unseren Sport-Chats mit den Kollegen teilen – und damit auch mit dir. Chat-Futter eben.
Zur Story