Erstmals seit den Olympischen Spielen steht Nino Niederreiter wieder auf dem Eis. Bild: keystone

Niederreiter nach Verletzung wieder auf dem Eis – Moser verliert mit Tampa

Nino Niederreiter gibt beim 6:2-Sieg der Winnipeg Jets gegen die Seattle Kraken sein Comeback nach mehr als einmonatiger Verletzungspause. Janis Moser unterliegt mit den Tampa Bay Lightning den Buffalo Sabres 2:4.

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Winnipeg – Seattle 6:2

Nino Niederreiter (WPG), 1 Check, 11:20 TOI

Niederreiter, der seinem Team seit Ende Februar gefehlt hatte, feierte eine gelungene Rückkehr. Zwar konnte sich der Bündner keine Skorerpunkte gutschreiben lassen. Er verliess das Eis bei etwas mehr als elf Minuten Eiszeit aber mit einer Plus-2-Bilanz.

Für die Jets war es ein eminent wichtiger Sieg im Kampf um die Playoffs. Dank dem sechsten Erfolg aus den letzten acht Spielen darf sich das Team aus der kanadischen Provinz Manitoba weiterhin Chancen ausrechnen, auch in der entscheidenden Phase der Meisterschaft dabei zu sein. Winnipeg liegt bei noch fünf ausstehenden Partien einen Punkt hinter den Nashville Predators, die im Westen den letzten Wild-Card-Platz belegen.

Die Highlights der Partie. Video: YouTube/NHL

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Buffalo – Tampa Bay 4:2

Janis Moser (TB), 2 Schüsse, 19:54 TOI

Buffalo hatte im Duell zweier bereits für die Playoffs qualifizierten Teams gegen die Tampa Bay Lightning den längeren Atem. Die zweimalige Führung des Heimteams wussten die Gäste um Janis Moser noch auszugleichen. Auf das 3:2 durch Jason Zucker kurz vor Spielhälfte hatten sie jedoch keine Antwort mehr. Moser wies nach knapp 20 Minuten Eiszeit eine Minus-1-Bilanz aus. (nih/sda)