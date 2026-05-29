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Eishockey-WM 2026: Hier steht die Schweiz im offiziellen Power-Ranking

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Die Schweiz hat Finnland geschlagen – und ist im Power Ranking dennoch hinter den Nordländern qualifiziert.Bild: keystone

Trotz Sieg hinter Finnland – hier steht die Schweiz im WM-Power-Ranking

29.05.2026, 09:5229.05.2026, 09:52

Die Schweiz ist unter den besten vier Nationen der Welt. Bei der Eishockey-WM trifft die Nati am Samstag (15.20 Uhr) auf Norwegen. Gemäss des offiziellen Power-Rankings des Weltverbands IIHF handelt es sich hierbei um die beiden schlechtesten im Turnier verbliebenen Teams. So belegt die Schweiz Platz 3, Norwegen ist Vierter.

Das Power-Ranking der IIHF.
Das Power-Ranking der IIHF.Bild: iihf

Nach der Gruppenphase war das Team von Trainer Jan Cadieux noch auf dem ersten Platz. Aufgrund «einiger brenzliger Momente» beim 3:1-Sieg gegen Schweden rutscht sie nun jedoch ab, wie es auf der IIHF-Seite heisst. Neu auf dem 1. Platz ist Kanada, das den Viertelfinal gegen die USA 4:0 gewonnen hat. Die Kanadier hatten in der Gruppenphase wie die Schweiz alle Spiele gewonnen, jedoch einmal erst in der Verlängerung. Zweiter bleibt Finnland auch nach dem 4:1-Erfolg gegen Tschechien.

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In Power Rankings fliessen neben der Qualität und dem vermuteten Potenzial vor allem auch die Form und Leistungen der vergangenen Spiele ein. Die Schweiz konnte die Experten bei ihrem Sieg gegen Schweden also scheinbar nicht so überzeugen wie Finnland und Kanada, die im zweiten Halbfinal aufeinandertreffen. Dass die Nati die Finnen noch am Dienstag geschlagen hat, ist hier wohl nicht ausschlaggebend.

Video: watson/nina bürge

Geht es nach der IIHF-Rangliste setzt sich die Schweiz immerhin im Halbfinal gegen Norwegen durch, danach gibt es ein neues Power-Ranking. Am Ende sind es aber ohnehin nur Buchstaben auf Papier – oder dem Bildschirm –, das Spiel wird dann hingegen auf einer rutschigen Unterlage gespielt. Und dort kann alles passieren. (nih)

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