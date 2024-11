Joe Thornton lässt sich in San Jose feiern. Bild: keystone

Selbst an seinem grossen Abend denkt Joe Thornton an Davos und Arno del Curto

Der Samstagabend im kalifornischen San Jose gehörte ganz Joe Thornton. Der langjährige NHL-Star und Captain der San Jose Sharks wurde zwei Jahre nach seinem Rücktritt aus dem Profi-Eishockey entsprechend gewürdigt und seine Nummer 19 in der SAP Center der Sharks unters Dach gezogen.

Gemeinsam mit seiner Schweizer Frau Tabea, seinen Kindern River und Ayla und seinen Eltern Wayne und Mary wohnte Thornton der Zeremonie bei. Gekleidet in einen dunklen Anzug mit Hut und seinem legendären Bart wirkte 45-Jährige eher wie ein amerikanischer Pilger, denn wie ein ehemaliger Spitzensportler. Thornton genoss seinen Abend in vollen Zügen. «San Jose, gib mir die Liebe!», schrie er ins Mikrofon und bedankte sich bei seinem Umfeld und seinen ehemaligen Teamkollegen für die 15 Jahre bei den Sharks.

Einen besonderen Dank richtete er an Patrick Marleau, dessen Nummer 12 in San Jose ebenfalls unter dem Dach hängt: «Es war eine echte Ehre, dein Teamkollege, Zimmergenosse und Freund zu sein. Ich fühle mich extrem geehrt, dass meine Nummer nun neben deiner hängt.» Da vergoss selbst ein harter Hund wie Marleau die eine oder andere Träne.

Aber auch eine andere Person und eine weitere Hockey-Organisation wurde von Thornton nicht vergessen: «Ich muss einfach meinen Hockey Club Davos erwähnen. Mein Team in der Schweiz und den Coach, den ich dort hatte: Arno Del Curto», sagte der frühere Stürmer in seiner Dankesrede. Der langjährige HCD-Trainer war einer von Thorntons geladenen Gästen bei der Zeremonie in Kalifornien. «Ich könnte ihm den ganzen Tag zuhören, wenn er über Hockey spricht. Einfach wunderbar», schwärmte Thornton.

Joe Thornton spielte in der Saison 2004/05 in der Lockout-Saison unter Del Curto in Davos. Damals gewann er nicht nur den Schweizer Meistertitel, sondern lernte auch seine Frau Tabea kennen. 2012/13 beim nächsten Lockout kehrte der Kanadier wie auch 2020 während der Coronavirus-Pandemie kurzzeitig zum HCD zurück. Auch sonst war der Olympiasieger von 2010 im Sommer immer wieder im Landwassertal anzutreffen.

Insgesamt spielte Thornton 1714 Spiele in der NHL (1104 davon in San Jose). Er sammelte 1109 Assists und schoss 430 Tore. Der 45-Jährige ist damit einer von insgesamt nur 16 Spielern in der NHL-Geschichte, die die Marke von mehr als 1500 Punkten geknackt haben. (abu)