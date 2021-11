Der SCB schnappt sich Langnau-Legende Chris DiDomenico. Bild: keystone

SCB vermeldet DiDomenico-Transfer: «Genau, was wir in unserem Team wollen»

Was Eismeister Klaus Zaugg schon am Freitagabend wusste, ist jetzt fix: Der SC Bern hat den Kanadier Chris DiDomenico für die beiden nächsten Jahre verpflichtet. Der 32-jährige Center hat in sechs Saisons für die SCL Tigers gespielt und steht seit letztem Jahr bei Fribourg-Gottéron unter Vertrag.

DiDomenico hat 279 National-League-Spiele absolviert und dabei 254 Scorerpunkte (72 Tore/182 Assists) erzielt. Mit der Verpflichtung von «DiDo» sowie den weiterlaufenden Verträgen von Cory Conacher, Kaspars Daugavins und Dominik Kahun (mit NHL-Ausstiegsklausel) sind beim SCB im Hinblick auf die kommende Saison vier der neu fünf oder sechs Ausländerpositionen (bei Aufstieg einer 14. Mannschaft) besetzt.

Beim SCB freut man sich über den Transfercoup. «Chris DiDomenico hat seine Qualitäten in all den Jahren, in denen er in unserer Liga spielt, eindrücklich bewiesen. Er ist eine starke Leaderfigur auf und neben dem Eis. Unterstrichen wird dies mit bemerkenswerten Skorerwerten. Chris spielt mit Emotionen und grossem Kampfgeist. Das ist genau, was wir in unserem Team wollen», sagt Sportchef Andrew Ebbett. (pre)