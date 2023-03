Wer sichert sich den Ligaerhalt vorzeitig – Langnau oder Ajoie? Bild: keystone

Das Abstiegsgespenst geistert wieder herum – Langnau und Ajoie wollen es verjagen

Seit zwei Wochen ist klar, dass die SCL Tigers und Ajoie das Abstieg-Playoff bestreiten. Ab Dienstag wird sich zeigen, wer sich auf diesen mental herausfordernden Existenzkampf besser vorbereitet hat.

Nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 setzte die National League in den letzten drei Saisons mit dem Playout (oder Abstiegs-Playoff) aus. Nun könnte es zum ersten Mal seit dem EHC Kloten im Jahr 2018 wieder einen Absteiger geben.

Während es für die Teams in den Playoffs darum geht, die Saison möglichst in die Länge zu ziehen, im Optimalfall bis zum Gewinn des Meistertitels, sehnen die Spieler der SCL Tigers und von Ajoie das Saisonende herbei. Dafür sind vier Siege gefordert.

Der Verlierer dieses Duells muss in der Ligaqualifikation ab dem 30. März gegen den Meister der Swiss League antreten; also La Chaux-de-Fonds oder Olten, die ab Mittwoch den Playoff-Final bestreiten und beide für nächste Saison die Lizenz für die höchste Liga besitzen.

Der Spielplan der Playouts: 14. März: Langnau – Ajoie

16. März: Ajoie – Langnau

18. März: Langnau – Ajoie

21. März: Ajoie – Langnau

Evtl. 23. März: Langnau – Ajoie

Evtl. 25. März: Ajoie – Langnau

Evtl. 27. März: Langnau – Ajoie

Für die Verantwortlichen in Langnau und Pruntrut ist klar: Ein Abstieg ist unter allen Umständen zu verhindern, zumal die wirtschaftlichen Voraussetzungen in der zweithöchsten Schweizer Liga nach der Abkapselung von der National League und dessen Aufstockung auf 14 Teams noch schwieriger geworden sind, als ohnehin schon.

Formkurve spricht für Ajoie

Ein Blick auf die Tabelle sieht Ajoie im Duell zwischen dem 13. und 14. der Qualifikation als Aussenseiter. Die Jurassier, die in der vergangenen Saison mit 19 Niederlagen am Stück einen Negativrekord im Schweizer Eishockey aufgestellt haben, fielen in altes Fahrwasser zurück und reihten von Ende Oktober bis Mitte Dezember erneut 14 Niederlagen in Serie aneinander.

Unter Julien Vauclair hat sich Ajoie wieder stabilisiert. Bild: keystone

Am 4. November fielen sie ans Tabellenende zurück und gaben die rote Laterne bis zum Schluss nicht mehr ab. Die Differenz zu den SCL Tigers nach 52 Runden betrug zwölf Punkte.

Das Formbarometer spricht aber für den Aufsteiger von 2021. Nach dem Trainerwechsel von Filip Pesan zu (Sportchef) Julien Vauclair Mitte Dezember konnte sich Ajoie stabilisieren. Aus den letzten neun Spielen resultierten fünf Siege. Die Tigers hingegen konnten von den letzten zehn Partien nur deren zwei gewinnen. Ausserdem verloren die Emmentaler in dieser Saison drei der vier Direktduelle mit Ajoie.

Ab Dienstag sind all diese Zahlen und Statistiken nur Makulatur, werden die Zähler wieder auf Null gestellt. Qualitäten wie Kampf und Leidenschaft sind gefragt. Ob es ein Vorteil ist, dass die Tigers in der Best-of-7-Serie zuerst in der heimischen Ilfishalle antreten können, wird sich weisen. Ein klarer Favorit jedenfalls ist in diesem Abstiegs-Playoff nicht auszumachen. (abu/sda)