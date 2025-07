Paul Gascoigne befindet sich derzeit im Spital. Bild: www.imago-images.de

Paul Gascoigne wieder im Spital – ein Freund fand ihn nach Zusammenbruch

Die englische Fussballlegende Paul Gascoigne befindet sich seit Freitagabend im Spital. Der 58-Jährige wurde auf die Intensivstation gebracht, nachdem er kollabiert war und ihn ein Freund in seinem Zuhause aufgefunden hatte. Inzwischen ist er aber in eine akutmedizinische Abteilung verlegt worden, wie die «Sun» berichtet. Gascoignes Zustand sei stabil und er befinde sich ausser Gefahr. Dennoch solle er noch einige Tage im Spital bleiben.

Der Grund für den Zusammenbruch ist nicht bekannt. Gascoigne, der unter anderem für Newcastle und Tottenham sowie 57 Mal fürs englische Nationalteam spielte, kämpft bereits seit langer Zeit mit seiner Alkoholsucht und Problemen mit der mentalen Gesundheit. Bereits mehrfach musste Gascoigne in einem Krankenhaus behandelt werden, unter anderem wegen eines Magengeschwürs sowie einer Lungenentzündung, in beiden Fällen schwebte er in Lebensgefahr.

Paul Gascoigne trug 57 Mal das englische Nationaltrikot. Bild: imago-images.de

Hier gibt's Hilfe bei Suchtproblemen! Alkohol und andere Drogen sind nie die Lösung. Bei Suchtproblemen gibt es in der Schweiz diverse Anlaufstellen. Beispielsweise die kantonalen und lokalen Angebote der Schweizerischen Koordinations- und Fachstelle Sucht, die unter suchtindex.ch einfach nach Region und Thematik herausgefiltert werden können. Eine weitere Anlaufstelle ist Safezone.ch, die Online-Beratung des Bundesamtes für Gesundheit in Zusammenarbeit mit Kantonen und Suchtfachstellen.



Über seinen Freund Steve Foster, der ihn im Schlafzimmer bei halbem Bewusstsein auffand, liess Gascoigne nun ausrichten: «Ich möchte mich bei allen für die Unterstützung, die ich von vielen alten Freunden erhalten habe, bedanken.» Foster, einst selbst Profifussballer, erklärte: «Das Spital ist derzeit der bestmögliche Ort für ihn.»

Gascoigne gilt als einer der talentiertesten englischen Fussballer der Geschichte. Trainerlegende Sir Alex Ferguson erklärte einmal, dass Gascoigne der Spieler sei, bei dem er es am meisten bereut, dass er ihn nicht verpflichten konnte. Der Spielmacher entschied sich damals für einen Wechsel zu Tottenham anstatt zu Manchester United. Später spielte Gascoigne unter anderem noch für Lazio Rom, die Glasgow Rangers sowie Middlesbrough und Everton. (nih)