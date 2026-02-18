Rast und Holdener in Lauerstellung: Shiffrin liegt nach dem 1. Lauf deutlich in Führung

Camille Rast und Wendy Holdener halten die Chance auf einen Podestplatz im olympischen Slalom aufrecht. Das Duo liegt nach dem ersten Lauf auf den Plätzen 4 und 5. Mikaela Shiffrin führt überlegen.
Neben der Amerikanerin waren auch die Deutsche Lena Dürr und überraschend die Schwedin Cornelia Öhlund schneller als die beiden Schweizerinnen. Rast und Holdener, die zeitgleich mit Öhlunds Landsfrau Anna Swenn Larsson klassiert ist, liegen 5 beziehungsweise 16 Hundertstel hinter der drittplatzierten Öhlund.
Die anderen zwei Fahrerinnen des Quartetts von Swiss-Ski vermochten mit ihren Teamkolleginnen nicht mitzuhalten. Mélanie Meillard büsste knapp zwei Sekunden auf Shiffrin ein, Eliane Christen zweieinhalb Sekunden.
Rast, die im Vorfeld kein gutes Haar an der mehrheitlich flachen Piste gelassen und von einem Junioren-Rennen geredet hat, und Holdener haben es dank der guten Ausgangslage in der Hand zu verhindern, dass die alpine Schweizer Frauen-Equipe bei diesen Spielen ohne Medaille bleibt. Letztmals ist dies vor 16 Jahren der Fall gewesen.
Ohne Medaille unter den fünf Ringen blieb lange auch Shiffrin - viel zu lange für ihre Verhältnisse. In den letzten acht olympischen Rennen war sie nicht mehr unter den ersten drei klassiert.
Nun tat die Amerikanerin in ihrer Paradesparte den ersten (grossen) Schritt, diese schlimme Serie zu beenden und zum zweiten Mal Olympiasiegerin im Slalom zu werden. Shiffrin führt die Zwischenrangliste mit 82 Hundertsteln Vorsprung auf Dürr an. (riz/sda)
Gleich der nächste Ausfall: Auch Nina O'Brien fädelt an der gleichen Stelle wie die Japanerin ein und scheidet aus.
Asa Ando ist die einzige Japanerin am Start. Nach einem starken zweiten Streckenabschnitt fädelt Ando aber ein und ihr Rennen ist somit beendet.
Auch Mina Fürst Holtmann kommt in dieser Saison nicht auf Touren. Dies zeigt sich auch heute. Die Norwegerin zeigt eine wilde Fahrt und schafft es zwischenzeitlich in die Top 20.
Die letzte Österreicherin am Start ist Lisa Hörager. Nach einem Fehler kurz nach dem Start handelt sie sich bereits früh einen grossen Rückstand ein. Im letzten Sektor verliert Hörager nochmals über eine Sekunde im Vergleich mit Shiffrin und übernimmt im Ziel die Schlusslaterne.
Die Slowenin Ana Bucik Jogan wird ihre Karriere nach diesem Winter beenden. In ihrem letzten Olympia-Rennen gelingt ihr aber keine Überraschung und sie ist aktuell nur auf Platz 21.
Caitlin McFarlane aus Frankreich überrascht im ersten Lauf. McFarlane klassiert sich nach dem ersten Lauf auf dem starken 12. Platz und liegt 1,75 Sekunden hinter der Spitzenreiterin.
Martina Peterlini stürzt sich als Nächste in den Stangenwald. Auch die Einheimische handelt sich einen grossen Rückstand ein. Im Ziel iegt sie über 2,5 Sekunden hinter Shiffrin.
Petra Vlohva nimmt zum ersten Mal seit über zwei Jahren wieder an einem Slalom teil. Die Slowakin welche sich im Januar 2024 schwer verletzte, kann noch nicht mit den Besten mithalten und klassiert sich auf dem letzten Zwischenrang.
Es ist nicht top und nicht flop. Es sind gute Sachen drin, aber ich kann sicher noch einiges verbessern. Im zweiten Lauf ist noch vieles möglich. Es wird sicher spannend. Die Piste ist nicht eine richtige Weltcuppiste, aber es geht heute um eine Medaille.
Hanna Aronsson Elfman ist bereits nach dem Start weit zurückgebunden und verliert nach 13 Sekunden bereits sieben Zehntel auf Shiffrin. Im letzten Abschnitt kommt es noch schlimmer für Aronsson Elfmann und sie fädelt ein.
Marie Lamure überrascht bis zur dritten Zwischenzeit und liegt weniger als eine Sekunde hinter Shiffrin. Im letzten Sektor unterläuft ihr aber ein grosser Fehler und die Französin fällt noch weit zurück. Im Ziel ist ihr die Enttäuschung anzusehen.
Es ist nicht der Lauf der Österreicherinnen. Auch Katharina Gallhuber ist langsam unterwegs und liegt über zweieinhalb Sekunden hinter Shiffrin. Die beste Österreicherin ist aktuell Katharina Huber auf dem 9. Zwischenrang.
Die vierte und letzte Schweizerin in diesem Lauf ist Eliane Christen. Die Schweizerin zeigt einen sehr verhaltenen Lauf und kann nicht mit den Besten mithalten. Schlussendlich ist sie noch langsamer als St-Germain, welche direkt vor ihr gestartet ist.
Die Weltmeisterin aus dem Jahr 2023 verliert im ersten und dritten Abschnitt viel zu viel Zeit auf Shiffrin. Die Kanadierin muss sich einmal ganz spektakulär retten und klassiert sich nur auf dem 15. Platz.
Kaum ist das Olympia-Abenteuer von Dzenifera Germane gestartet, ist es auch wieder vorbei. Die Lettin fädelt noch vor der ersten Zwischenzeit ein und scheidet aus.
Nur um wenige Hundertstelsekunden verpasste Lara Della Mea am Sonntag im Riesenslalom die Medaille. Im heutigen Slalom wird es wahrscheinlich nichts mit dem Podest. Die Italienerin verliert zwei Sekunden auf Shiffrin und klassiert sich direkt hinter Meillard.
Es war zu wenig locker. Ich wollte eine frechere Linie fahren. Das schmerzt ein bisschen. Wir haben aber noch einen zweiten Lauf. Es ist eine gute Ausgangslage und ich habe sicher nichts zu verlieren.
Nun haben wir den ersten Ausfall in diesem Rennen. Marion Chevrier zeigt einen mässigen Start und scheidet nach der zweiten Zwischenzeit aus. Eine Enttäuschung für die Französin.
Zum ersten Mal startet die Schweizerin Melanie Meillard in einem Olympia-Slalom. Die Schwester von Olympiasieger Loic Meillard startet sehr aggressiv, wird dafür aber nicht belohnt. Der Rückstand wächst kontinuierlich an und sie klassiert sich nur auf dem 12. Platz.
Gleich folgt mit Cornelia Öhlund die nächste Schwedin und diese ist nochmals schneller als Swenn Larrson und klassiert sich tatsächlich vor Camille Rast. Öhlund verliert in den ersten zwei Sektoren nur 2 Zehntel auf Shiffrin. Schlussendlich liegt Öhlund genau eine Sekunde hinter der Leaderin.
Die Schwedin Anna Swenn Larsson hält gut mit Shiffrin mit und liegt nach dem dritten Sektor nur eine halbe Sekunde hinter Shiffrin. Im letzten Abschnitt verliert sie aber sehr viel Zeit und ist schlussendlich genau gleich schnell wie Wendy Holdener und klassiert sich knapp neben dem zwischenzeitlichen Podest.
Es ist überhaupt nicht die Saison von Zrinka Ljutic. Die beste Slalomfahrerin der letzten Saison gehört nicht mehr zu der Topgruppe und hält auch heute nicht mit den Weltbesten mit. Auf dem kurzen Kurs verliert die Kroatin über zwei Sekunden auf Shiffrin.
Emma Aicher gehört auch heute zu den Geheimfavoritinnen. Die Deutsche gewann bereits zwei Silbermedaillen an diesen Spielen und möchte auch heute auf das Podest fahren. Nach einem sehr starken Start verliert sie viel Zeit und klassiert sich auf dem sechsten Platz. Sie liegt allerdings nur 27 Hundertstelsekunden hinter Rast.
Vor drei Tagen sicherte sich Sara Hector im Riesenslalom die Silbermedaille. Im Slalom ist sie nicht ganz so stark und kann nicht mit den Besten mithalten. Einzig Paula Moltzan war im ersten Durchgang bisher noch langsamer als die Schwedin.
Die Österreicherin Katharina Huber zeigt einen schwachen ersten Lauf und liegt im Ziel deutlich zurück. Ein enttäuschendes Resultat für die Olympiasiegerin der Team-Kombination.
Jetzt startet die absolute Topfavoritin. Mikaela Shiffrin ist deutlich schneller unterwegs als Dürr und liegt bei der ersten Zwischenzeit bereits eine halbe Sekunde vor der Spitzenreiterin. Im Ziel setzt Shiffrin eine deutliche Bestzeit und liegt 82 Hundertstelsekunden vor Dürr. Rast war sogar über eine Sekunde länger unterwegs.
Ein Auf und Ab ist die Fahrt von Lena Dürr. Im ersten Abschnitt hat die Deutsche einen kleinen Fehler und liegt zurück. Danach steigert sich Dürr aber und wird immer schneller. Im Zel setzt sie tatsächlich eine neue Bestzeit und übernimmt vor Rast und Holdener die Führung.
Mit Wendy Holdener ist bereits die zweite Schweizerin unterwegs. Bereits in der Team-Kombination zeigte Holdener eine sehr starke Fahrt und auch jetzt hält sie mit Rast mit und liegt im Ziel nur 11 Hundertstelsekunden hinter Rast. Wir haben eine Schweizer Doppelführung!
Die erste Österreicherin am Start ist Katharina Truppe. Sie beginnt gleich schnell wie Colturi und hat zu Beginn einen grossen Rückstand im Vergleich mit Rast. Im unteren Streckenabschnitt kann Truppe keine Zeit gut machen und klassiert sich mit fast sechs Zehntelsekunden Rückstand auf dem dritten Platz.
Camille Rast sagte nach dem Riesenslalom, dass sie froh ist, wenn die Olympischen Spiele vorbei sind. Trotzdem zeigt Rast eine sehr starke Fahrt und ist zunächst eine halbe Sekunde schneller als Colturi. Im Ziel liegt sie 21 Hundertstelsekunden vor der Albanerin und übernimmt die Führung.
Paula Moltzan zeigt eine sehr angriffige Fahrt und wird dafür zunächst belohnt. In der zweiten Hälfte des Laufes unterlaufen ihr aber viel zu viele Fehler und sie verliert schlussendlich 1,5 Sekunden auf Colturi.
Die Albanerin Lara Colturi ist gestartet und hat den Slalom eröffnet. In ihrer Fahrt sind keine Fehler zu sehen. Mit 48,39 setzt sie eine erste Richtzeit. Der Slalom in der Team-Kombination ging nur etwas länger als 44 Sekunden.
In etwa 10 Minuten wird die Albanerin Lara Colturi den Slalom eröffnen. Camille Rast folgt mit der Startnummer 3 und Wendy Holdener steigt als Fünfte in das Rennen. Topfavoritin Mikaela Shiffrin wurde die Startnummer 7 zugelost.
In Cortina d'Ampezzo scheint heute die Sonne und es soll gemäss dem Wetterbericht den ganzen Tag so bleiben. Hoffen wir, dass es wirklich so ist und ein faires Rennen für alle stattfinden wird.
1. Lara Colturi (ALB)
2. Paula Moltzan (USA)
3. Camille Rast (SUI)
4. Katharina Truppe (AUT)
5. Wendy Holdener (SUI)
6. Lena Dürr (GER)
7. Mikaela Shiffrin (USA)
8. Katharina Huber (AUT)
9. Sara Hector (SWE)
10. Emma Aicher (GER)
11. Zrinka Ljutic (CRO)
12. Anna Swenn Larsson (SWE)
13. Cornelia Öhlund (SWE)
14. Melanie Meillard (SUI)
15. Marion Chevrier (FRA)
16. Lara Della Mea (ITA)
17. Dzenifera Germane (LAT)
18. Laurence St-Germain (CAN)
19. Eliane Christen (SUI)
20. Katharina Gallhuber (AUT)
21. Marie Lamure (FRA)
22. Hanna Aronsson Elfmann (SWE)
23. Petra Vlohva (SVK)
24. Martina Peterlini (ITA)
25. Caitlin McFarlane (FRA)
26. Ana Bucik Jogan (SLO)
27. Lisa Hörager (AUT)
28. Mina Fürst Holtmann (NOR)
29. Asa Ando (JPN)
30. Nina O'Brien (USA)
Mikaela Shiffrin konnte in dieser Saison sieben von acht Slaloms für sich entscheiden und ist auch heute die ganz ganz grosse Favoritin. Doch seit acht Jahren wartet die 30-Jährige auf eine Olympiamedaille. Nachdem die Winterspiele in Peking vor vier Jahren ohne Podestplatz endeten, verpasste die fünffache Gesamtweltcupsiegerin auch in diesem Jahr in der Team-Kombination und im Riesenslalom die Medaillen. Im Slalom fuhr Shiffrin im Jahr 2014 zur Goldmedaille.
Am heutigen Mittwoch findet die letzte Alpin-Entscheidung der Olympischen Spiele statt. Der 1. Lauf im Slalom der Frauen startet um 10 Uhr und die Entscheidung erfolgt ab 13.30 Uhr. Noch warten die Schweizer Skifahrerinnen in Cortina auf eine Medaille. Die Swiss-Ski.Hoffnungen ruhen heute auf Camille Rast und Wendy Holdener. Mit Eliane Christen und Mélanie Meillard stehen noch zwei weitere Schweizerinnen am Start.
