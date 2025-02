Darum geht es für jedes National-League-Team in der letzten Runde

Die Playoffs stehen vor der Tür. Am Samstag (19.45 Uhr) steigen die sieben Partien der letzten Qualifikations-Runde der National League – und es ist noch jede Menge Zündstoff drin.

Die Tabelle

So sieht es aus nach 51 von 52 Runden:

Ein Sieg nach 60 Minuten gibt 3 Punkte.

Ein Sieg nach Verlängerung oder Penaltyschiessen gibt 2 Punkte.

Eine Niederlage nach Verlängerung oder Penaltyschiessen gibt 1 Punkte.

Eine Niederlage nach 60 Minuten gibt keinen Punkt.

Bei Punktgleichheit entscheiden zunächst die gewonnenen Punkte aus den Direktbegegnungen und danach die Tordifferenz aus allen Partien.

Lausanne HC

97 Punkte

Die Fans in Lausanne blicken den Playoffs erwartungsfroh entgegen. Bild: keystone

Bleibt auf Rang 1, egal wie das letzte Spiel gegen Zug (auswärts) ausgeht.

ZSC Lions

90 Punkte

Nach der Champions League möchte der Titelverteidiger nur zu gern einen weiteren Pokal in die Höhe stemmen. Bild: keystone

Fernduell mit Bern um Rang 2. Die ZSC Lions empfangen die Kloten Flyers zum Zürcher Derby und haben es in den eigenen Händen, Zweiter zu bleiben.

SC Bern

88 Punkte

Berns Spieler feiern mit dem Anhang einen Sieg in Genf. Bild: keystone

Für die Mutzen kann es von Rang 3 aus noch einen Platz nach vorne gehen, aber sie können auch noch überholt werden. Zum Quali-Abschluss spielen sie zuhause auf Servette. Sollte der SCB zu den ZSC Lions aufschliessen, überholt er sie dank der besseren Bilanz aus den Direktbegegnungen.

HC Davos

86 Punkte

Für HCD-Ikone Andres Ambühl werden es die letzten Playoffs der Karriere sein. Bild: keystone

In Rapperswil-Jona geht es für den HCD darum, sich den Heimvorteil für die Viertelfinals abzusichern. Die Bündner könnten noch von Zug überholt werden, aber auch noch Bern überholen. In den Direktbegegnungen liegt Davos vor dem SCB und vor Zug.

Platz 4 ist auch deshalb von Bedeutung, weil die Schweiz dank dem Sieg der ZSC Lions vier Startplätze in der Champions League hat.

EV Zug

85 Punkte

Ein Pokal wanderte 2025 schon in die Vitrine in Zug: Die Frauen gewannen den Cup. Bild: keystone

Zug droht von hinten keine Gefahr. Mit einem Heimsieg gegen Lausanne könnten die Zentralschweizer noch Davos überholen – und wenn alles für die Zuger läuft sogar noch den SCB von Platz 3 verdrängen. Der EVZ hat in den Direktbegegnungen gegen Bern die Nase vorn, gegen Davos nicht.

Fribourg-Gottéron

80 Punkte

Julien Sprunger feiert den ersten Titel der Klubgeschichte: Gottéron gewann an Silvester den Spengler Cup. Bild: keystone

Als Sechster direkt in die Playoffs oder als Siebter den Umweg über die Play-Ins nehmen? Darum geht es bei Fribourg, wenn es in der letzten Runde daheim gegen Ambri spielt.

EHC Kloten

79 Punkte

Goalie Sandro Zurkirchen möchte auch am Samstag mit den Fans feiern können. Bild: keystone

Mit einem Derbysieg in Zürich könnten die «Flieger» noch auf Rang 6 vorstossen, sofern es dazu Schützenhilfe von Ambri gibt. Wenn Gottéron verliert, reicht Kloten ein Punkt, weil es in den Direktbegegnungen gegen die Freiburger die bessere Bilanz hat.

Ambri-Piotta

73 Punkte

Erhalten die Ambri-Fans Grund, «La Montanara» zu singen? Bild: keystone

Die Leventiner müssen ihren Platz in den Play-Ins verteidigen, zwei Punkte beträgt der Vorsprung auf das elftplatzierte Servette. Ambri muss nach Freiburg.

Bei Punktgleichheit hat Ambri gegen Biel die Nase vorn, gegen Langnau, Rappi und Servette würde es den Kürzeren ziehen.

SCL Tigers

72 Punkte

Irgendwo jubelt vielleicht auch «wiene Moore» Party-Chärne mit. Bild: keystone

Die gleiche Ausgangslage hat Langnau: Noch ist es in den Play-Ins drin. Mit einem Heimspiel gegen das Schlusslicht Ajoie liegt die Qualifikation für diese Pre-Playoffs auf dem Silbertablett bereit.

Nur gegen Servette haben die SCL Tigers eine negative Bilanz, alle anderen Direktbegegnungen gegen die in den Strichkampf involvierten Mannschaften würden sie für sich entscheiden.

EHC Biel

71 Punkte

Die Ansage der Bieler Fans am Donnerstag gegen Langnau. Bild: keystone

Auch die Bieler haben es in den eigenen Händen, es in die Play-Ins zu schaffen. Sie treten in der letzten Runde auswärts beim HC Lugano an, für den eine enttäuschende Saison frühzeitig enden wird.

Bei Punktgleichheit liegt Biel vor Ambri, aber hinter Langnau und Rappi. Gegen Servette steht es 6:6, es würde auf die Tordifferenz aller Spiele ankommen; die von Biel ist um sieben Treffer besser.

Genève-Servette HC

71 Punkte

Hebt Sherkan auch in den Play-Ins ab? Bild: keystone

Die Genfer müssen liefern. Mit einem Sieg in Bern können sie darauf hoffen, noch mindestens eines der drei vor ihnen liegenden Teams zu überholen.

Gegen die SCL Tigers, Ambri und Rapperswil-Jona hat Servette eine bessere Direktbilanz, im Duell mit Biel kommt die Tordifferenz zum Tragen.

SC Rapperswil-Jona Lakers

70 Punkte

Gibt es eine Partynacht für die SCRJ-Fans? Bild: keystone

Der Sieg bei Ajoie am Donnerstag liess die Hoffnung am Leben, dass die Lakers ihre Saison noch verlängern können. Rappi bittet den HCD zum Tanz und kann mit einem Heimsieg sowie den passenden Resultaten in anderen Hallen noch die Play-Ins erreichen.

Bei Punktgleichheit hat Rapperswil-Jona die bessere Direktbilanz im Vergleich mit Biel und Ambri, die schlechtere im Vergleich mit Langnau und Servette.

HC Lugano

63 Punkte

Trainer Krupp konnte wenig bewirken. Bild: keystone

In der Resega konnte Uwe Krupp nach der Trennung von Trainer Luca Gianinazzi das Ruder nicht herumreissen. Lugano beendet die Qualifikation auf Rang 13.

HC Ajoie

46 Punkte

Ajoie hat 2024/25 wenig gewonnen, aber dafür das Trikot von Klublegende Marcel Nénès unters Dach gehängt. Bild: keystone

Schon lange ist klar, dass Ajoie nicht über den letzten Platz hinauskommt.

So geht es weiter

In den Play-Ins treffen in Hin- und Rückspielen der 7. auf den 8. und der 9. auf den 10.

Der Sieger des Duells 7. gegen 8. steht in den Playoffs, der Verlierer erhält eine zweite Chance gegen den Sieger von 9. gegen 10. In Hin- und Rückspiel geht es um das achte und letzte Playoff-Ticket.

Die Playoff-Viertelfinals (Best of 7) beginnen am Donnerstag, 13. März.