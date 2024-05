Die Nati muss aufpassen, dass sie nicht oft in Unterzahl gerät. Deutschland brillierte in der Gruppenphase mit einer Erfolgsquote von 35,29 Prozent im Powerplay – effizienter war in Überzahl kein anderes Team an diesem Turnier.



Demgegenüber steht das Penaltykilling der Schweiz: Es ist das zweitschlechteste aller 16 WM-Teilnehmer. Acht Gegentore kassierte Patrick Fischers Team in insgesamt 24 Unterzahl-Situationen.