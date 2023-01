Kein guter Auftritt des EVZ – Zug unterliegt im Hinspiel des CHL-Halbfinal in Tampere

Kein guter Auftritt des EVZ – Zug unterliegt Tappara im Hinspiel des CHL-Halbfinal

Der EV Zug verliert das Hinspiel der Champions Hockey League in Finnland gegen Tappara Tampere 0:2. Damit müssen sie im Rückspiel in einer Woche zu Hause einen Zweitore-Rückstand wettmachen. Der EVZ wäre das erste Schweizer Team im Final der Champions League. Die ZSC Lions gewannen den gleichnamigen Vorgänger-Wettbewerb, der einzig in der Saison 2008/09 ausgetragen wurde.

(nih/sda)