Für Nico Hischier und seine New Jersey Devils gab es keine Punkte gegen Carolina. Bild: www.imago-images.de

Hischier trifft als einziger Schweizer – Wild-Torwart Gustavsson gelingt ein «Goalie-Goal»

Carolina – New Jersey 4:2

Nico Hischier, 1 Tor, 1 Schuss, 1 Check, 20:26 TOI

Timo Meier, 3 Schüsse, 1 Block, 2 Checks, 14:35 TOI

Jonas Siegenthaler, 1 Schuss, 2 Blocks, 1 Check, 19:50 TOI

Die New Jersey Devils kassieren gegen die Carolina Hurricanes die zweite Saisonniederlage. Nico Hischier skorte als einziger der drei Devils Schweizer. Weniger als fünf Minuten vor Schluss erzielte der Captain von New Jersey den 2:3-Anschlusstreffer.

Im Mitteldrittel konnte New Jersey noch mit 1:0 in Führung gehen. Bis zur zweiten Drittelspause drehte Carolina das Spiel und erzielte zehn Minuten vor Schluss das 3:1. Nach Hischiers Anschlusstreffer wurde das Spiel von Sebastian Aho mit einem Treffer in das leere Tor zugunsten der Hurricanes entschieden.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/NHL

Vancouver – Tampa Bay 1:4

Pius Suter (VAN), 1 Schuss, 1 Block, 12:07 TOI

Janis Moser (TBL), 1 Schuss, 1 Block, 1 Check 23:33 TOI

Beim Schweizer Duell zwischen den Vancouver Canucks und den Tampa Bay Lightning konnten sich Janis Mosers Team mit einem 4:1 Auswärtserfolg durchsetzen. Moser stand beim zweiten Sieg im zweiten Spiel der Saison gesamthaft über 23 Minuten auf dem Eis und war damit der Spieler mit der meisten Eiszeit für sein Team.

Die Canucks müssen weiterhin auf ihren ersten Saisonsieg warten. Für die Kanadier war es im dritten Spiel die erste Niederlage nach der regulären Spielzeit. Zuvor verloren die Vancouver einmal in der Verlängerung und einmal im Penaltyschiessen. Für Pius Suter war das Spiel auch aus persönlicher Sicht wenig erfreulich. Der 28-jährige Zürcher beendete das Spiel mit einer Minus-2-Bilanz.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/NHL

Seattle – Nashville 7:3

Roman Josi, 2 Schüsse, 2 Checks, 27:02 TOI

Das Team um Captain Roman Josi brachte in der ersten Meisterschaftswoche noch kein Bein vors andere. Auf die Niederlagen gegen Dallas (3:4/h) und in Detroit (0:3) folgte ein 3:7 im Heimspiel gegen die Seattle Kraken. Nashville lag nach sieben Minuten mit 0:2 hinten, glich zweimal aus (zum 2:2 und 3:3), verschlief im Schlussabschnitt aber erneut den Start (3:5 nach 160 Sekunden) und kassierte im letzten Drittel vier Gegentore vom 3:3 zum 3:7.

«Wir spielen nicht so, wie wir spielen sollten», meint Andrew Brunette, der Trainer der Predators. Roman Josi, der Captain des Teams, muss bereits wieder hinstehen und Niederlagen erklären: «Wir müssen so schnell wie möglich für uns den Lauf der Dinge drehen. Aber das Gute in der NHL ist, dass du alle zwei Tage die nächste Chance bekommst.»

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/NHL

Calgary – Chicago 3:1

Philipp Kurashev, 1 Block, 1 Strafe, 18:06 TOI

Auch für Philipp Kurashev und die Chicago Blackhawks verlief der Abend wenig erfreulich. Gegen die Calgary Flames setzte es eine 1:3 Auswärtsniederlage ab. Mit 31 Saves war der Torhüter Dustin Wolf der überragende Mann der Flames. Philipp Kurashev gelang dabei kein einziger Schuss auf das gegnerische Tor.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/NHL

St.Louis – Minnesota 1:4

Für die Szene des Abends sorgte Minnesotas Schlussmann Filip Gustavsson. Als erst 15. Torhüter in der NHL gelang Gustavsson ein «Goalie-Goal». Mit dem Empty-Netter neun Sekunden vor Spielende sorgte der 26-jährige Schwede für das 4:1 Schlussresultat.

Das 18. «Goalie-Goal» in der NHL. Video: YouTube/SPORTSNET

Zuletzt hatte vor etwas weniger als einem Jahr am 30. November 2023 Torhüter Tristan Jarry für Pittsburgh gegen Tampa Bay getroffen. (riz/sda)