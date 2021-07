Sport

Der Sommer ist für viele Menschen die schönste Zeit im Jahr. Nicht für Hockey-Fans. Wenn draussen die Menschen in Seen und Flüssen planschen, zeigen sich bei ihnen schon die ersten Entzugserscheinungen. Deshalb haben wir hier für dich die Hockey-Agenda für die heissen Monate.

Mit dem zweiten Stanley-Cup-Sieg in Serie der Tampa Bay Lightning ist auch die Saison in der NHL offiziell zu Ende gegangen. Doch das bedeutet nicht, dass es für Eishockey-Fans im Sommer nichts zu sehen gibt.

NHL: Expansion Draft

Das 32. NHL-Team – die Seattle Kraken – nimmt gegen Ende Juli Form an. Im Expansion Draft dürfen die Verantwortlichen der Kraken von jedem Team ausser den Vegas Golden Knights einen Spieler auswählen, um die eigene Mannschaft zu bilden.

17. Juli: NHL-Teams geben die Listen von geschützten Spielern bekannt.

NHL-Teams geben die Listen von geschützten Spielern bekannt. 22. Juli, 2 Uhr (Schweizer Zeit): Expansion Draft

NHL: Entry Draft

Wie schon letztes Jahr wird der Entry-Draft, also die Ziehung der grössten Eishockeytalente der Welt, nicht an einem Ort, sondern per Videokonferenz abgehalten. Gesendet wird dabei aus den Studios des NHL-Networks in Secaucus im US-Bundesstaat New Jersey.

An erster Stelle dürften die Buffalo Sabres wählen, die als schlechtestes Team der vergangenen Saison auch tatsächlich die Draft-Lotterie gewonnen haben. Danach folgen Seattle, Anaheim, New Jersey und Columbus. Als Favorit auf den Nummer-1-Draft gilt Verteidiger Owen Power.

24. Juli, ab 1 Uhr Schweizer Zeit: 1. Runde des Entry Drafts.

1. Runde des Entry Drafts. 24. Juli, ab 16 Uhr: Restliche Runden des Entry Drafts.

Weitere NHL-Daten

Wie sieht der nächste Vertrag von Kevin Fiala aus? Erhält Sven Bärtschi noch einmal einen NHL-Vertrag? Und wie sieht die Zukunft von Pius Suter aus? Auf all diese Fragen erhalten wir nach dem Draft eine Antwort.

18. Juli, 16 Uhr (MEZ): Die Seattle Kraken dürfen als erstes Teams Gespräche mit Unrestricted Free Agents (UFA) oder Restricted Free Agents (RFA) führen.

Die Seattle Kraken dürfen als erstes Teams Gespräche mit Unrestricted Free Agents (UFA) oder Restricted Free Agents (RFA) führen. Ab 21. Juli: Die Seattle Kraken dürfen Free Agents unter Vertrag nehmen. Wenn sie allerdings Spieler unter Vertrag nehmen, gilt dieser als der Spieler, den sie im Expansion Draft vom entsprechenden Team ziehen.

Die Seattle Kraken dürfen Free Agents unter Vertrag nehmen. Wenn sie allerdings Spieler unter Vertrag nehmen, gilt dieser als der Spieler, den sie im Expansion Draft vom entsprechenden Team ziehen. 26. Juli: Deadline für Qualifying Offers an Restricted Free Agents. RFAs, die von ihrem Team keine Qualifying Offer erhalten, gelten von da an als Unrestricted Free Agent.

Deadline für Qualifying Offers an Restricted Free Agents. RFAs, die von ihrem Team keine Qualifying Offer erhalten, gelten von da an als Unrestricted Free Agent. 28. Juli, 18 Uhr (MEZ): Die Free Agency beginnt. Von diesem Datum an dürfen alle NHL-Teams mit den noch vorhandenen Free Agents verhandeln.

Die Free Agency beginnt. Von diesem Datum an dürfen alle NHL-Teams mit den noch vorhandenen Free Agents verhandeln. 11. bis 26. August: Salary Arbitration Hearings. In diesen Anhörungen entscheidet ein unabhängiger Richter über das Gehalt, falls sich Team und RFA nicht einig werden.

NLA: Testspiele

Gibt es eine bessere Abkühlung als einen Schwumm in der Limmat, Aare oder Ilfis ein Eishockeyspiel im August? Dann finden nämlich die meisten Testspiele der Schweizer Eishockeyteams statt.

Bild: imago images/Andreas Haas

Das sind einige der vielversprechendsten Affichen und die Klassiker der bereits bekannten Testspiele:

6. August, 19 Uhr, Oerlikon:

ZSC Lions vs. GCK Lions​

ZSC Lions vs. GCK Lions​ 7. August, Arosa

Arosa vs. Davos

Arosa vs. Davos 11. August, 19 Uhr, Rapperswil

Rapperswil vs. Langnau



Rapperswil vs. Langnau 13. August, 19.30 Uhr, Fribourg

Fribourg vs. Ajoie

Fribourg vs. Ajoie 13. August, 19 Uhr, Zug

Zug vs. Adler Mannheim



Zug vs. Adler Mannheim 14. August, 20 Uhr, Neumarkt (ITA)

Biel vs. Eisbären Berlin

Biel vs. Eisbären Berlin 21. August, 17 Uhr, Lugano

Lugano vs. Kreefeld Pinguine



Lugano vs. Kreefeld Pinguine 28. August, 18 Uhr, Widnau

Bern vs. Davos

Einen Überblick über alle Testspiele der Klubs aus der National League und der Swiss League findest du hier.

Champions Hockey League

Im August gibt es aber auch bereits wieder Ernstkämpfe. Gegen Ende des Sommermonats finden die ersten Gruppenspiele in der Champions Hockey League statt. Mit dabei sind auch fünf Schweizer Teams. Die letzten Gruppenspiele finden dann im Oktober statt.

Bild: championshockeyleague.com

EV Zug

26. August, 18 Uhr

Rögle vs. Zug

Rögle vs. Zug 28. August, 17.45 Uhr

Sonderjyske Vojens vs. Zug



Sonderjyske Vojens vs. Zug 2. September, 20.05 Uhr

Zug vs. Rögle



Zug vs. Rögle 4. September, 17 Uhr

Zug vs. Sonderjyske Vojens



Zug vs. Sonderjyske Vojens 5. Oktober, 20 Uhr

Red Bull München vs. Zug



Red Bull München vs. Zug 13. Oktober, 19.45 Uhr

Zug vs. Red Bull München



Fribourg-Gottéron

27. August, 19.45 Uhr

Fribourg vs. Ocelari Trinec

Fribourg vs. Ocelari Trinec 29. August, 17,45 Uhr

Fribourg vs. Slovan Bratislava



Fribourg vs. Slovan Bratislava 2. September, 17.05 Uhr

Ocelari Trinec vs. Fribourg

Ocelari Trinec vs. Fribourg 4. September, 17.30 Uhr

Slovan Bratislava vs. Fribourg



Slovan Bratislava vs. Fribourg 5. Oktober, 18.05 Uhr

Leksands IF vs. Fribourg

Leksands IF vs. Fribourg 12. Oktober, 19.45 Uhr

Fribourg-Gottéron vs. Leksands IF



HC Lugano

27. August, 19.45 Uhr

Lugano vs. Skelleftea​

Lugano vs. Skelleftea​ 29. August, 19.45 Uhr

Lugano vs. Tappara Tampere​

Lugano vs. Tappara Tampere​ 3. September, 18.05 Uhr

Skelleftea vs. Lugano

Skelleftea vs. Lugano 5. September, 18 Uhr

Tappara Tampere vs. Lugano

Tappara Tampere vs. Lugano 5. Oktober, 19 Uhr

Eisbären Berlin vs. Lugano

Eisbären Berlin vs. Lugano 13. Oktober, 19.45 Uhr

Lugano vs. Eisbären Berlin



Lausanne HC

26. August, 18 Uhr

Lukko Rauma vs. Lausanne

Lukko Rauma vs. Lausanne 28. August, 20 Uhr

Cardiff Devils vs. Lausanne

Cardiff Devils vs. Lausanne 2. September, 19.45 Uhr

Lausanne vs.Lukko Rauma

Lausanne vs.Lukko Rauma 4. September, 20.05 Uhr

Lausanne vs. Cardiff Devils

Lausanne vs. Cardiff Devils 6. Oktober, 19.45 Uhr

Lausanne vs. Adler Mannheim



Lausanne vs. Adler Mannheim 13. Oktober, 19 Uhr

Adler Mannheim vs. Lausanne



ZSC Lions

26. August, 19.45 Uhr

ZSC Lions vs. IFK Helsinki

ZSC Lions vs. IFK Helsinki 28. August, 20.05 Uhr

ZSC Lions vs. Frölunda Göteborg

ZSC Lions vs. Frölunda Göteborg 2. September, 18 Uhr

IFK Helsinki vs. ZSC Lions

IFK Helsinki vs. ZSC Lions 4. September, 14.05 Uhr

Frölunda Göteborg vs. ZSC Lions

Frölunda Göteborg vs. ZSC Lions 5. Oktober, 17 Uhr

BK Mlada Boleslav vs. ZSC Lions

BK Mlada Boleslav vs. ZSC Lions 12. Oktober, 19.45 Uhr

ZSC Lions vs. BK Mlada Boleslav​

