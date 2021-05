Sport

Eishockey

Eishockey-WM: Deutschland schlägt auch Kanada – Russland verliert



Bild: keystone

Deutschland schlägt auch Kanada – Russland kassiert erste Niederlage gegen die Slowakei



Am Pfingstmontag gibt es für den grossen WM-Favoriten aus Russland die erste Niederlage. Die Slowakei setzt sich überraschend durch und setzt den perfekten Start fort. Lettland feiert im Parallelspiel einen weiteren Sieg, während die Italiener weiter punktlos sind.

Gruppe A

Slowakei – Russland 3:1

Nachdem Schweden gegen Dänemark (3:4) und Belarus (0:1) verloren hat, setzt es an der WM in Riga in der Schweizer Gruppe A eine weitere Überraschung ab. Russland unterliegt der Slowakei 1:3.

Verteidiger Martin Gernat zeichnete in der 54. Minute im Powerplay für das letztlich entscheidende 2:1 verantwortlich. 61 Sekunden vor dem Ende machte Marek Daloga, ein weiterer Verteidiger, mit einem Schuss ins leere Tor alles klar. Während die Slowaken auch die dritte Partie an diesem Turnier gewannen, verloren die Russen erstmals und liegen nun in der Rangliste hinter der Schweiz auf Platz 3.

Immerhin erhalten die Russen Verstärkung aus der NHL: Von den Washington Capitals kommen Goalie Ilja Samsonow und Verteidiger Dimitri Orlow, von den St. Louis Blues Stürmer Wladimir Tarassenko. Allerdings darf das Trio wegen der Corona-Restriktionen in den ersten sechs Tagen in Riga noch nicht zum Einsatz kommen. Dagegen steht der ebenfalls bei den Capitals tätige Alexander Owetschkin den Russen aufgrund einer Verletzung nicht zur Verfügung.

Für die Russen war es die erste Niederlage der WM. Der grosse Favorit verlor zum ersten Mal seit 17 Jahren gegen die Slowakei. Vor allem die Offensive, die in den ersten beiden Spielen insgesamt elfmal traf, kam am Pfingstmontag nicht richtig zum Zug.

Slowakei - Russland 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

Riga, Olympic Sports Centre. SR Ansons/Vikman (LAT/FIN), Nikulainen/Sormunen (FIN).

Tore: 30. Kelemen (Roman) 1:0. 32. Barabanow (Toltschinski, Slepyschew/Ausschluss Skalicky) 1:1. 54. Gernat (Hrivik, Cehlarik/Ausschluss Schalunow) 2:1. 59. Daloga (Cehlarik, Hrivik) 3:1 (ins leere Tor).

Strafen: 2-mal 2 Minuten gegen die Slowakei, 3-mal 2 Minuten gegen Russland.

Bemerkungen: Slowakei mit Hudacek, Russland mit Samonow im Tor.



Bild: keystone

Tschechien – Belarus 3:2 n.V.

Tschechien kann sich nach den Niederlagen gegen Russland und die Schweiz erste Punkte sichern. Mit dem Sieg nach Verlängerung gegen Belarus fahren Jan Kovar & Co. wichtige Punkte im Kampf um die Viertelfinals ein. Nach ihren ersten drei Spielen stehen sie lediglich auf dem sechsten Platz.

Die Belarussen gingen im zweiten Drittel noch in Führung, doch Kovar, der mit Zug Meister in der National League wurde, und Filip Zadina sorgten für die schnelle Wende. Dennoch mussten die Tschechen noch in die Verlängerung, da Belarus im Schlussabschnitt der Ausgleich gelang. Diese dauerte lediglich 83 Sekunden. Denn Dominik Kubalik, Teamkollege von Philipp Kuraschew und Pius Suter in Chicago, blieb alleine vor dem gegnerischen Goalie cool und versenkte die Scheibe im Tor.

Tschechien - Belarus 3:2 (0:0, 2:1, 0:1, 1:0) n.V.

Riga, Olympic Sports Centre. SR Björk/Frandsen (SWE/DEN), Lundgren/Yletyinen (SWE).

Tore: 26. Scharangowitsch (Sergej Kostizyn) 0:1. 30. Kovar (Hronek, Moravcik) 1:1. 34. Zadina (Hronek/Ausschluss Sergej Kostizyn) 2:1. 52. Jerjomenko (Lopatschuk, Schinkewitsch) 2:2. 62. Kubalik (Hanzl, Hrubec) 3:2.

Strafen: je 2-mal 2 Minuten.

Bemerkungen: Tschechien mit Hrubec, Belarus mit Kolossow im Tor.

Gruppe B

Deutschland – Kanada 3:1

Mit Kanada muss eine weitere grosse Hockeynation am Montag eine Niederlage einstecken. Die erfolgreiche WM der Deutschen hingegen geht auch im dritten Spiel weiter. Das Spiel fing aus deutscher Sicht hervorragend an. Nach zwölf Minuten stand es bereits 2:0, doch noch im ersten Drittel gelang den Kanadiern der Anschlusstreffer.



Danach fiel lange kein Tor, bis Korbinian Holzer zum 3:1 ins leere Gehäuse traf. Deutschland, das bereits gegen Italien und Norwegen gewinnen konnte, steht mit neun Punkten aus drei Spielen vor Lettland an der Tabellenspitze der Gruppe B. Kanada steht punktlos bereits mit dem Rücken zur Wand.

Deutschland - Kanada 3:1 (2:1, 0:0, 1:0)

Riga, Arena. SR Gofman/Romasko (RUS), Goljak/Lasarew (BRL/RUS).

Tore: 11. (10:46) Loibl (Kühnhackl, Rieder) 1:0. 12. (11:24) Plachta (Eisenschmid) 2:0. 19. Paul (Miller) 2:1. 58. Holzer (Plachta, Noebels) 3:1 (ins leere Tor).

Strafen: 9-mal 2 plus 10 Minuten (Holzer) gegen Deutschland, 4-mal 2 Minuten gegen Kanada.

Bemerkungen: Deutschland mit Niederberger, Kanada mit Hill im Tor.

Lettland – Italien 3:0

In der Gruppe B kam Gastgeber Lettland zu einem 3:0-Pflichtsieg gegen Italien. Die Balten dominierten die Partie zwar klar, das Schussverhältnis lautete 44:12 zu ihren Gunsten, dennoch gelang es ihnen nur einmal, den italienischen Keeper Justin Fazio (41 Paraden) zu überwinden. Die letzten beiden Treffer erzielten Lauris Darzins (59.) und Martins Karsums (60.) ins leere Gehäuse. Letzterer hatte schon zum 1:0 (33.) getroffen. Das Tor der Letten hütete Ivars Punnenovs von den SCL Tigers.

Die Pleitenserie der Italiener geht somit weiter. Im dritten Spiel setzt es die dritte Niederlage und im Gegensatz zu den Spielen gegen Deutschland und Norwegen gelang ihnen nicht einmal ein Tor. Die Letten feiern den zweiten Sieg und haben nun sieben Punkte auf dem Konto.

Lettland - Italien 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Riga, Arena. SR Bruggeman/Gouin (USA/CAN), Constantineau/McCrank (FRA/CAN).

Tore: 33. Karsums (Krastenbergs) 1:0. 59. (58:48) Darzins (Dzerins, Freibergs) 2:0 (ins leere Tor). 60. (59:48) Karsums 3:1 (ins leere Tor).

Strafen: 3-mal 2 plus 10 Minuten (Kenins) gegen Lettland, 4-mal 2 Minuten gegen Italien.

Bemerkungen: Lettland mit Punnenovs (SCL Tigers), Italien mit Fazio im Tor.



(nih/sda)

