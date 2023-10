NHL: Josi mit entscheidendem ersten Saisontor – Niederreiter verliert trotz Tor und Assist

Roman Josi ist in dieser NHL-Saison erstmals Torschütze und trifft gleich zum Sieg. Der Berner sorgt beim 3:2 nach Verlängerung der Nashville Predators gegen die Toronto Maple Leafs für die Entscheidung.

Nashville Predators – Toronto Maple Leafs 3:2 n.V.

Gut zwei Minuten der zusätzlichen Spielzeit waren in der Arena in Nashville absolviert, als Josi mit einem Handgelenkschuss dem Russen Ilja Samsonow im Tor der Maple Leafs keine Chance liess und das Hoch der Gäste nach drei Siegen beendete. Der Captain war schon zuvor an einem Treffer beteiligt. Im ersten Drittel war er beim 1:1-Ausgleich von Doppeltorschütze Ryan O'Reilly im Powerplay einer der Vorbereiter.

Montreal Canadiens – Winnipeg Jets 4:3 n.P.

Torschütze und Passgeber war auch Nino Niederreiter. Der Bündner musste sich mit den Winnipeg Jets in Montreal gegen die Canadiens gleichwohl 3:4 nach Penaltyschiessen geschlagen geben. Die zwei Skorerpunkte liess sich Niederreiter in der ersten Minute des zweiten Drittels innert 18 Sekunden gutschreiben. Vorerst war er Assistent beim 2:1 durch Adam Lowry, dann baute er mit seinem zweiten Tor in der laufenden Meisterschaft die Führung aus. Der Amerikaner Lowry hatte im ersten Abschnitt schon das 1:0 erzielt. Für die Jets war es die erste Niederlage nach drei Siegen.

Los Angeles Kings – Vegas Golden Knights 3:4 n.P.

Eine Niederlage setzte es auch für Kevin Fiala ab. Der St. Galler verlor mit den Los Angeles Kings zuhause gegen die Vegas Golden Knights 3:4 nach Penaltyschiessen. Fiala bereitete eine Minute vor dem Ende der regulären Spielzeit das 3:3 durch Drew Doughty vor. Es war sein bereits zehnter Assist in dieser Saison. Im Penaltyschiessen scheiterte Fiala wie seine Teamkollegen Trevor Moore und Pierre-Luc Dubois. (sda)