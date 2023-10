Timo Meier traf erstmals in dieser Saison. Bild: keystone

Bei Meier ist der Knoten geplatzt – Devils verlieren trotz Aufholjagd

New Jersey Devils – Washington Capitals 4:6

Nico Hischier (Devils): 1 Tor, 3 Schüsse, TOI 16:54 Min.

Timo Meier (Devils): 1 Tor, 1 Assist, 2 Schüsse, TOI 18:18 Min.

Jonas Siegenthaler (Devils): 2 Hits, TOI 15:04 Min.

Akira Schmid (Devils): 5 Saves, Abwehrquote 62,5 %



Trotz einer verrückten Aufholjagd verlieren die New Jersey Devils in der NHL das Heimspiel gegen die Washington Capitals 4:6. Timo Meier und Nico Hischier tragen als Torschützen zum Spektakel bei.

Die 16'117 Zuschauer in der Arena in Newark im Bundesstaat New New Jersey kamen am Mittwochabend voll auf ihre Kosten. Dabei legten die Devils einen monumentalen Fehlstart hin und lagen nach knapp 18 Minuten schon 0:3 zurück. Der Emmentaler Goalie Akira Schmid liess drei von acht Schüssen passieren und wurde zur Pause durch Vitek Vanecek ersetzt. Jonas Siegenthaler gab bei einem Puckverlust vor dem 0:1 ebenfalls keine gute Figur ab.

Mit dem Tschechen Vanecek im Tor starteten die Devils im Mitteldrittel eine spektakuläre Aufholjagd. Mit drei Goals innert 131 Sekunden war der Rückstand bis zur 27. Minute wieder wettgemacht. Timo Meier und Captain Nico Hischier trafen zum 2:3 und 3:3.

Für Meier, der sich beim 1:1 ausserdem einen Assist notieren liess, war es das erste Saisontor, Hischier reüssierte einen Tag nach seiner Saisonpremiere ein zweites Mal. New Jersey nützte den Aufwind und ging kurz nach Spielhälfte durch ein zweites Tor von Tyler Toffoli sogar in Führung.

Doch dann leitete eine Zweiminutenstrafe gegen Hischier kurz vor der zweiten Pause die neuerliche Wende ein. Im darauffolgenden Powerplay glich Washington zu Beginn des Schlussdrittels zum 4:4 aus, um nur knapp zwei Minuten später erneut in Führung zu gehen. Schliesslich sorgte Alexander Owetschkin in seinem 1500. NHL-Spiel (inklusive Playoffs) mit dem Treffer zum 6:4 ins leere Tor für die definitive Entscheidung zugunsten der Capitals.

«Es war eine Achterbahnfahrt», sagte Meier. «Leider haben wir das Momentum einfach entgleiten lassen.» Für die New Jersey Devils war es die dritte aufeinanderfolgende Heimniederlage im vierten Heimspiel der Saison. Trotzdem sind sie mit sieben Punkten aus sechs Spielen bedeutend besser gestartet als Washington, das im sechsten Anlauf erstmals nach 60 Minuten gewinnen konnte. (ram/sda)