Lausanne empfängt den EV Zug: National League im Liveticker

Fuchs behauptet sich gegen Hofmann und Geisser. Bild: keystone

Lausanne bodigt Zug und kann die Siegesserie fortsetzen

Die Erfolgsserie von Leader Lausanne hält an. Die Romands feierten mit dem 2:1-Erfolg über Zug in der Verlängerung den siebten Sieg in Serie.

David Sklenicka mit einem Shorthander und Tim Bozon in der letzten Sekunde der Overtime drehten die Partie. Zug verpasste somit das erste Penaltyschiessen in dieser Saison. Lino Martschini hatte die Gäste in der 8. Minute in Führung gebracht. Ihm gelang der 250. Treffer in der National League - allesamt für Zug.

Letztmals war Lausanne Ende November ohne einen Zähler vom Eis gegangen. Seit zehn Partien resultierte immer mindestens ein Punkt. In der Tabelle führt dies nun zu einem Vorsprung von acht Zählern gegenüber dem ZSC, der allerdings noch vier Spiele weniger ausgetragen hat.

Lausanne - Zug 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 1:0) n.V.

8006 Zuschauer. - SR Dipietro/Fonselius (FIN), Steenstra (CAN)/Urfer.

Tore: 8. Martschini (Mischa Geisser) 0:1. 30. Sklenicka (Oksanen, Kuokkanen/Unterzahltor!) 1:1. 65. (64:59) Bozon (Frick, Fuchs) 2:1.

Strafen: 4mal 2 Minuten gegen Lausanne, 3mal 2 Minuten gegen Zug.

PostFinance-Topskorer: Suomela; Vozenilek.

Lausanne: Pasche; Sklenicka, Bayreuther; Heldner, Frick; Glauser, Fiedler; Marti; Riat, Suomela, Oksanen; Bozon, Jäger, Raffl; Fuchs, Kuokkanen, Rochette; Holdener, Bougro, Genazzi; Hügli.

Zug: Genoni; Tobias Geisser, Mischa Geisser; Schlumpf, Carlsson; Bengtsson, Muggli; Martschini, Kovar, Vozenilek; Wingerli, Olofsson, Hofmann; Simion, Senteler, Künzle; Eggenberger, Leuenberger, Herzog.

Bemerkungen: Lausanne ohne Pilut, Prassl (beide verletzt) und Pajuniemi (überzähliger Ausländer), Zug ohne Biasca, Riva, Stadler (alle verletzt) und Hansson (krank). (sda)